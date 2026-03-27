La provincia de Santa Fe inauguró en Venado Tuerto la pista de atletismo más moderna del país
La nueva pista de atletismo “Profesora Yolanda Cantoni” y el campo “Danilo Wehrli”, se ubica en el Parque Municipal General Belgrano y es una obra que permitirá la homologación para competencias nacionales e internacionales. El proyecto contó con el fuerte compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro.
Enrico y Chiarella en el corte de cinta de la nueva pista de Venado Tuerto junto a Germán Chiaraviglio. Crédito: Fernando Nicola
La actividad fue encabezada por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el intendente Leonel Chiarella, en una jornada que reunió a vecinos, deportistas, instituciones, emprendedores y autoridades de toda la región. También estuvieron presentes la senadora provincial Leticia Di Gregorio, los diputados Sofía Galnares, Leo Calaianov y Rosana Bellatti, concejales locales y representantes del departamento General López.
Durante el acto, el ministro Lisandro Enrico puso el acento en la dimensión de la obra y en el impacto que tendrá para Venado Tuerto y toda la región. “Es una de las pistas atléticas más modernas del país que estará a disposición de deportistas, instituciones y competencias de todos los niveles”, sostuvo.
Enrico también vinculó la inversión con la política de obra pública que impulsa la gestión provincial y remarcó que “estas cosas suceden porque hay una firme decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de seguir invirtiendo en obra pública”.
Además, la inauguración se dio en un año particular para la provincia, en la previa de los Juegos Suramericanos, con Santa Fe como anfitriona de delegaciones de 15 países de América Latina, un contexto que le da a esta obra una proyección todavía mayor para el desarrollo del deporte.
Chiarella y Pullaro en la inauguración de la pista de atletismo en Venado Tuerto
Una gestión que sostuvo la inversión pública en momentos difíciles
Por su parte, el intendente Leonel Chiarella remarcó el valor estratégico de la obra para la ciudad y el crecimiento del Parque Municipal como espacio deportivo y público. “Esto es infraestructura deportiva que le da una potencia muy grande a la ciudad, ese es el objetivo que nos propusimos, que los sueños que parecían imposibles se hagan realidad”, expresó.
En la misma línea, agregó: “Nos llena de orgullo concretar otro proyecto más para la ciudad, por eso el agradecimiento al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Lisandro Enrico por hacer esto posible. Estas obras que parecían imposibles ya son hechos concretos”, afirmó Chiarella.
Más adelante, el intendente definió la jornada como un hecho central para Venado y el sur santafesino: “Hoy es un día histórico para Venado Tuerto y para toda la región del sur de la provincia. Estas obras que parecían imposibles ya no son anuncios, sino hechos concretos. Estamos inaugurando una pista de atletismo que nos pone en un nivel impensado”.
El público en la previa del acto. Crédito: Fernando Nicola
Una tarde con propuestas para toda la familia
La inauguración no se limitó al acto protocolar. Desde las 17, el Parque Municipal se llenó de actividades recreativas, deportivas y culturales coordinadas por el Gobierno de Venado Tuerto, en una propuesta abierta para vecinos de todas las edades.
En la previa al corte de cinta, hubo estaciones interactivas vinculadas a la promoción de los Juegos Suramericanos, con juegos y simulaciones como vóley con paracaídas, fútbol inflable, básquet siamés, tenis gigante, carrera de postas con patas de rana, lanzamiento de bala con medicin balls y lanzamiento de disco con cubiertas. Además, se hizo presente “Capi”, la mascota oficial de la competencia internacional que va a tener lugar en Santa Fe.
También se presentó el dispositivo Valores Olímpicos de la provincia, se montó un paseo de emprendedores a cargo de la Secretaría de Desarrollo Productivo, un patio de comidas, una muestra de antigüedades y una exposición de autos antiguos, junto con la participación de Bomberos y equipos de ex combatientes de Malvinas.
De esa manera, el evento combinó deporte, entretenimiento, producción local y participación ciudadana en una tarde que tuvo una amplia convocatoria en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.
El público en la previa del acto. Crédito: Fernando Nicola
Exhibiciones de atletas y estreno oficial
A las 19 se realizó la inauguración oficial de la pista de atletismo “Profesora Yolanda Cantoni” y del campo “Danilo Wehrli”, con exhibiciones deportivas de gran nivel que marcaron el estreno formal del predio renovado.
Luego, se presentaron los ex atletas que marcaron la historia del deporte local, en un homenaje a las raíces de un espacio que hoy se proyecta hacia el futuro. Entre otros, se contó con la presencia de deportistas de elite como Gerardo Meinardi, Oscar Amaya y Nancy Chemini. Asimismo, estuvieron presentes figuras actuales como Lázaro Bonora de Wheelwright (finalista en los JJOO de la Juventud 2018) y Tomas Mondino, de Rafaela, múltiple medallista sudamericano en distintas categorías.
La actividad permitió volver a mostrar en el sur provincial disciplinas y destrezas del atletismo de alto rendimiento, en un espacio que ahora quedó preparado para recibir tanto a alumnos de escuelas e instituciones como a deportistas que compiten y buscan mejorar sus marcas.
Lisandro Enrico y Leonel Chiarella presentes en el acto oficial. Crédito: Fernando Nicola
Una obra de nivel nacional e internacional
La nueva infraestructura posiciona a Venado Tuerto como un punto de referencia para el atletismo en la provincia y en el país. Se trata de una pista clase 2, con cabeceras de doble radio de curvatura, solado sintético Mondo, seis carriles más dos adicionales en la recta principal, y condiciones técnicas que permitirán su homologación para competencias nacionales e internacionales.
En el interior del predio se montaron además los sectores destinados a salto en largo, salto triple, salto en alto, salto con garrocha y lanzamiento de bala, disco, martillo y jabalina. La obra se completa con depósito para materiales, cabina de control de torneos con tecnología de foto finish, iluminación general, barandas de seguridad, cerco perimetral, baños y vestuarios refaccionados y distintos espacios funcionales renovados.
Los trabajos fueron ejecutados por la firma Coemyc, con sede en la ciudad de Santa Fe, y contaron con la participación técnica de Erick Otto Papis y de MONDO Spa Italia, empresa reconocida a nivel internacional por desarrollar pistas utilizadas en competencias de primer nivel.
La nueva pista de atletismo en la ciudad de Venado Tuerto. Crédito: Fernando Nicola
Un espacio con historia y proyección
La renovada infraestructura también recupera la historia atlética de Venado Tuerto. En esta pista se formaron figuras como los velocistas Gerardo Meinardi y Nancy Chemini, el especialista en 400 metros con vallas Andrés Giovanetti y el mediofondista Oscar Amaya, entre otros deportistas que crecieron bajo la guía del recordado entrenador Danilo Wehrli.
Con esta inauguración, Venado Tuerto suma un espacio deportivo de alto nivel, fortalece el uso del Parque Municipal y abre una nueva etapa para el atletismo local y regional.