Capital del deporte

La provincia de Santa Fe inauguró en Venado Tuerto la pista de atletismo más moderna del país

La nueva pista de atletismo “Profesora Yolanda Cantoni” y el campo “Danilo Wehrli”, se ubica en el Parque Municipal General Belgrano y es una obra que permitirá la homologación para competencias nacionales e internacionales. El proyecto contó con el fuerte compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro.