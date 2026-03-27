El Triatlón se adueña de la Setúbal y “prueba” de cara a los Juegos
Se realiza la Copa Triatlón de las Américas y un evento ensayo de cara a los Suramericanos 2026 que llegan en septiembre. Hay más de 200 deportistas de diez países distintos. Apoyan Municipalidad y Lotería de Santa Fe.
La llamada “Americas Triathon Cup and South American Games Test Event Santa Fe 2026” llega este fin de semana a la capital de la provincia invencible de Santa Fe. Con un fuerte respaldo de la Lotería de Santa Fe y el apoyo de la Municipalidad, más de 200 deportistas de diez países distintos se apoderarán de la Laguna, las dos costaneras y el Puente Colgante. De paso, es la previa a la Copa Santa Fe de una disciplina que tendrá su estreno en el mes de mayo.
En el acto de lanzamiento, desarrollado en Altos de la Chopería Santa Fe, participaron Federico Fankhauser (Presidente de la Asociación Santafesina de Triatlón), Orlando Eugenio Arauz (Presidente de la Confederación Sudamericana y titular de la Federación Argentina de la disciplina), el Dr. Juan Pablo Poletti como Intendente y Daniel Di Lena, Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social en Lotería de Santa Fe.
Fotos y video: gentileza Santa Fe Producciones
El sábado, desde las 8, participarán atletas de diez países diferentes: natación, ciclismo y pedestrismo; el domingo, en el mismo horario, se desarrollará una jornada de Copa Argentina y Campeonato Santafesino.
Fotos y video: gentileza Santa Fe Producciones
“A los que nos cuesta hacer un solo deporte, nos duele todo; imaginen a estos deportistas que hacen tres al mismo tiempo. Nos van a visitar atletas de “Tria” de diez países diferentes. Muchas de las fotos serán al pie del Puente Colgante, que alguna vez se lo llevó una inundación: es una postal de la resiliencia de los santafesinos. Nos caemos pero siempre nos levantamos”, emocionó el Intendente, que estaba acompañado de Carlos Marzo, Director de Deportes.
A su turno, Daniel Di Lena explicó el porqué del apoyo de Lotería de Santa Fe con sus ganancias a cada fiesta deportiva en la provincia. “No son tiempos fáciles, por eso intentamos apoyar cada disciplina, cada club, cada deportista. Cuando asumimos, la primera disciplina que me tocó auspiciar fue Triatlón en Copa Santa Fe y hoy tener un copa continental es un orgullo”. Nico Ipraraguirre representó a la Secretaría de Deportes y el Senador Paco Garibaldi envió su apoyo al evento.
Finalmente, tanto Federico Fankhauser como Orlando Eugenio Arauz valoraron el apoyo de Santa Fe como ciudad y el aporte de Lotería: “Armar una copa panamericana no es para cualquiera. Hace 40 años que estamos con esta actividad y recorremos ciudades, países. Lo que hace Santa Fe se da en pocos lugares: aporta el Estado pero está presente el privado con su sponsoreo”.
A 168 días de los Juegos Deportivos Suramericanos, donde llegará más de 5.000 atletas de 15 países con 43 deportes y 60 disciplinas, la Copa Triatlón de las Américas será un evento ensayo de cara a los Suramericanos 2026. “Queremos ajustar todo lo que no salga bien para el mes de septiembre, espero que nos marquen errores y en qué mejorar”, sinceró el intendente.