Sábado y domingo al pie del Puente Colgante

El Triatlón se adueña de la Setúbal y “prueba” de cara a los Juegos

Se realiza la Copa Triatlón de las Américas y un evento ensayo de cara a los Suramericanos 2026 que llegan en septiembre. Hay más de 200 deportistas de diez países distintos. Apoyan Municipalidad y Lotería de Santa Fe.