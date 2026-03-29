El “Capi” le dio la bienvenida a la Pesca en Copa Santa Fe 2026
Con más de 200 pescadores inscriptos, la Laguna Setúbal fue testigo de la primera de cinco jornadas que elegirán al campeón provincial. Damas, mayores, cadetes y seniors son las cuatro categorías. “Es un éxito”, expresó Fernando Maletti, Secretario de Deportes de la Provincia.
Copa Santa Fe de pesca deportiva. Foto: Fernando Nicola.
Casi en abril pero con sol y calor del peor día de enero, la pesca deportiva debutó en la Copa Santa Fe 2026 con un número impactante de inscriptos: 226 pescadores que genera el abanico de damas, mayores, cadetes y seniors. Una Laguna Setúbal con “buen nivel de agua y pique” fue testigo del debut de esta disciplina en el marco de una copa provincial que ya respira y vive los Juegos Deportivos Suramericanos que se vienen en el mes de septiembre.
El momento de color de la jornada lo dio la presencia de “Capi”, colorida mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (inspirada en la fauna del litoral argentino, representa la identidad santafesina, la inclusión y el trabajo en equipo), que al ritmo de su tradicional cumbia saludó a los pescadores, se sacó fotos y bailó con el público presente en la Costanera Oeste de la capital provincial.
El “Capi” le dio la bienvenida a la Pesca en Copa Santa Fe 2026. Foto: Flavio Raina.
La pesca deportiva es una de las tres disciplinas que se suman al calendario de competencias que presenta la Copa Santa Fe en la temporada 2026 y este domingo desarrolló la primera de las cinco fechas que componen el calendario provincial.
“Tanto Reconquista como Helvecia y Rosario están confirmadas. Vamos a ver, dependiendo de la altura de los ríos y el pique, donde armamos la quinta jornada que será final y decisiva. Podría ser nuevamente acá en Santa Fe, con este lugar increíble que es la Laguna Setúbal”, comenta emocionado a El Litoral el presidente de la Federación Santafesina de Pesca Deportiva, Alberto Gálvez.
Los más de 200 inscriptos participan de la competencia por equipos en la modalidad de caña libre y en otras tres categorías diferentes que varían según la normativa que fiscaliza la Federación Santafesina de Pesca Deportiva. En principio, la segunda jornada será el domingo 26 de abril en la sede del Club Náutico de Reconquista. En el calendario de pesca deportiva Copa Santa Fe hay tres fechas cerradas: 31 de mayo, 19 de julio y 13 de septiembre.
La pesca deportiva debutó en la Copa Santa Fe 2026. Foto: Fernando Nicola.
“Es impresionante la cantidad de pescadores y el colorido que le ponen a la tradicional Costanera de Santa Fe. La decisión del Gobernador, Maximiliano Pullaro, con el apoyo de Daniel Di Lena a través de la Lotería de Santa Fe, fue agrandar la copa, incluir actividades, sumar deportistas y apostar al deporte como una cuestión de Estado en esta provincia”, aseguró el Secretario de Deportes de la Provincia de Santa Fe, Fernando Maletti.
Es una de las tres disciplinas que debutan. Foto: Flavio Raina.
La modalidad aplicada fue “caña libre por especies”: los pescadores utilizaron cañas sin límite en cuanto a su tamaño o a su largo ni en lo que es líneas o riles. “Cada pescador va a poder capturar distintas especies dentro de las que figuran como permitidas en la Ley de Pesca de la Provincia de Santa Fe. Como sucede con el atletismo, la pesca tiene diversas modalidades. Tenemos una mano, tenemos caña libre y tenemos caña libre por especies y la idea es competir en cada una de ellas a lo largo de la Copa”, especificó Alberto Gálvez.
Como cada año, la Confederación Argentina de Pesca organiza un campeonato nacional y los representantes de Santa Fe clasifican a partir del ranking de la temporada anterior. El año que viene el certamen argentino se realizará en Buenos Aires y los clasificados saldrán, de ahora en más, a través de la Copa Santa Fe. Este último dato marca la importancia que tiene para la pesca deportiva el debut en la ya consolidada copa provincial.