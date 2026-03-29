Es una de las tres disciplinas que debutan

El “Capi” le dio la bienvenida a la Pesca en Copa Santa Fe 2026

Con más de 200 pescadores inscriptos, la Laguna Setúbal fue testigo de la primera de cinco jornadas que elegirán al campeón provincial. Damas, mayores, cadetes y seniors son las cuatro categorías. “Es un éxito”, expresó Fernando Maletti, Secretario de Deportes de la Provincia.