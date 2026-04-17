La ciudad de San Justo será sede este domingo 19 de abril de la tercera edición de la “Vuelta a los 3 Puentes”, una exigente competencia de Mountain Bike que continúa consolidándose en el calendario deportivo provincial.
San Justo se prepara para una nueva edición de la "Vuelta a los 3 Puentes"
La tercera edición de la “Vuelta a los 3 Puentes” se correrá este 19 de abril en San Justo, con un circuito de 70 kilómetros y participación de ciclistas de seis provincias.
El evento, que forma parte de la Copa Lotería de Santa Fe, tendrá como epicentro las instalaciones del Club Atlético Tiro Federal y es organizado por su Subcomisión de Ciclismo. Con más de 150 inscriptos confirmados, la prueba reunirá a competidores de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y distintos puntos de Santa Fe.
Reconocida como el “portón del norte santafesino”, la localidad se prepara para recibir a deportistas y visitantes en una jornada que combina deporte, turismo y movimiento económico regional.
Un circuito exigente y servicios para los competidores
La competencia propone un recorrido de 70 kilómetros que combina tramos de ruta, caminos de tierra y sectores de ripio, atravesando zonas rurales como Rincón del Quebracho, Petronila y caminos linderos al río Salado.
Desde la organización destacaron que se trata de un circuito “de pura adrenalina”, diseñado para poner a prueba la resistencia y habilidad de los ciclistas en distintos tipos de terreno.
La jornada comenzará a las 8 con la acreditación y llegada de los participantes, mientras que la largada oficial está prevista para las 11. Para garantizar el desarrollo del evento en condiciones óptimas, se dispondrá de cuatro puestos de hidratación, servicio médico, cantina y stands de bicicleterías.
Además, la competencia ofrecerá premios en efectivo y el sorteo de una bicicleta entre los participantes, sumando un atractivo extra a la convocatoria.
Una apuesta provincial al crecimiento del ciclismo
La “Vuelta a los 3 Puentes” integra la Copa Lotería de Santa Fe, un certamen que reúne a las principales competencias de Mountain Bike de la provincia, con fechas en localidades como Ceres, Avellaneda, Pueblo Andino, Esperanza y Venado Tuerto.
El secretario de Deportes provincial, Fernando Maletti, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas dentro de la política deportiva. “Este 2026 es un año muy importante para la provincia, especialmente por la realización de los Juegos Suramericanos en septiembre”, señaló, en referencia a la proyección internacional del deporte santafesino.
En esa línea, destacó la inversión en infraestructura deportiva en ciudades como Rosario, Rafaela y Santa Fe, y remarcó el crecimiento del Mountain Bike como disciplina. “Es una actividad en expansión en todo el país, y desde la provincia buscamos potenciarla con una copa federal que recorra todo el territorio”, explicó.
La Copa Lotería de Santa Fe apunta a consolidar un campeonato por puntos que convoque a más de mil ciclistas a lo largo del año, fortaleciendo el desarrollo deportivo y generando nuevas oportunidades para atletas de toda la región.
Con una convocatoria en aumento y un circuito que promete exigencia y espectáculo, la “Vuelta a los 3 Puentes” se posiciona como una de las competencias destacadas del calendario santafesino, reafirmando a San Justo como un punto clave para el Mountain Bike en la provincia.