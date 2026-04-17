La ciudad de Reconquista será escenario de una propuesta innovadora que busca ampliar la participación femenina en la pesca deportiva. La Municipalidad local lanzó una convocatoria destinada a mujeres pescadoras para participar de una capacitación informativa y técnica en pesca nocturna de surubí, una práctica que adquiere especial relevancia en el marco de la 39° edición del Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución.
Reconquista impulsa la participación femenina con una capacitación en pesca nocturna de surubí
La iniciativa se enmarca en la 39° edición del Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución y apunta a fortalecer la autonomía y la inclusión de mujeres en la actividad.
La iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer conocimientos específicos, promover la autonomía en el ámbito de la pesca y generar espacios de inclusión en una disciplina históricamente masculinizada, que en los últimos años comenzó a mostrar una creciente participación de mujeres.
La capacitación abordará aspectos fundamentales para el desarrollo seguro y eficiente de la actividad. Entre los contenidos previstos se destacan la planificación de la jornada de pesca, la identificación de zonas estratégicas del río y el cálculo de distancias y consumo de combustible según el tipo de embarcación.
Además, se brindará información detallada sobre la documentación obligatoria, tanto del timonel como de la embarcación, así como también sobre las condiciones de seguridad exigidas por las autoridades competentes, un aspecto clave teniendo en cuenta las particularidades de la pesca nocturna.
En el plano práctico, la propuesta incluirá la preparación integral de la embarcación, contemplando su estado técnico, los elementos de seguridad indispensables y la logística necesaria para afrontar condiciones climáticas variables. A su vez, se trabajará en la preparación personal de las participantes, con recomendaciones sobre indumentaria, organización del equipo y condiciones físicas previas.
Otro de los ejes centrales será el abordaje técnico del equipo de pesca: cañas, reeles, líneas, anzuelos, plomadas y carnadas, junto con las distintas modalidades que se desarrollan en el río Paraná, como la pesca en veriles, costas, pozones y sectores de lagunas.
Finalmente, la capacitación hará hincapié en el manejo responsable de las piezas, promoviendo buenas prácticas de cuidado y devolución, en línea con el espíritu del concurso y la preservación del recurso ictícola.
Desde el Municipio destacaron que la propuesta no solo apunta a la formación técnica, sino también a visibilizar y potenciar el rol de las mujeres en la pesca deportiva, consolidando un espacio de aprendizaje, intercambio y crecimiento en contacto con la naturaleza.
La convocatoria permanece abierta y se invita a todas las interesadas a sumarse a una experiencia que combina capacitación, seguridad y perspectiva de género en una de las actividades más representativas del litoral argentino.