El pasado jueves en el salón de usos múltiples de la Sociedad Rural de Rafaela se vivió una jornada técnica encabezada por la firma local Induquimika, donde se presentó oficialmente en la ciudad la propuesta de Biotek Petrol, una empresa enfocada en soluciones biotecnológicas aplicadas al tratamiento de hidrocarburos.
Una firma santafesina lanzó una innovadora solución biotecnológica para tratar hidrocarburos
El lanzamiento de Biotek Petrol reunió a empresarios y especialistas interesados en alternativas sustentables para la industria
La actividad convocó a empresarios, técnicos y público vinculado al sector industrial, quienes se acercaron para conocer en detalle esta alternativa orientada a la biorremediación y al mantenimiento de sistemas contaminados con aceites y derivados del petróleo.
Biotek Petrol desarrolla productos destinados a la limpieza, restauración y tratamiento de contaminantes, apoyados en procesos biológicos. La iniciativa cuenta con el respaldo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de distintas áreas, entre ellas microbiología, química, ingeniería y seguridad ambiental, lo que le otorga un perfil técnico y científico de alto nivel.
El presidente de Induquimika, Héctor Gómez, explicó que la llegada de esta tecnología a Rafaela es el resultado de un trabajo sostenido durante varios años. En ese marco, destacó el carácter sustentable de los productos y remarcó que se trata de soluciones diseñadas para reducir el impacto ambiental en actividades industriales.
La jornada contó con la participación de Daniel Salcedo y Alberto Broggi, responsables del desarrollo de Biotek Petrol, quienes estuvieron a cargo de la exposición central. Durante la disertación, detallaron el funcionamiento de los productos y respondieron inquietudes de los asistentes, generando un espacio de intercambio directo que permitió profundizar en aspectos técnicos y aplicaciones concretas.
Desde la organización valoraron la convocatoria y el interés despertado, que incluyó la presencia de visitantes provenientes de diferentes puntos del país. Según indicó Gómez, esto refleja una creciente demanda por herramientas que permitan abordar problemáticas ambientales con enfoques innovadores.
El titular de la empresa también subrayó la importancia de difundir este tipo de desarrollos, no solo por su eficacia comprobada, sino también por su aporte al cumplimiento de normativas ambientales cada vez más exigentes. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es acercar estas soluciones al entramado productivo y fomentar su implementación en distintos ámbitos.
La presentación dejó en evidencia el avance de tecnologías aplicadas al cuidado del ambiente y posiciona a Rafaela como un punto de referencia para la incorporación de prácticas industriales más sustentables.