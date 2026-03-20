El 2025 fue récord de financiamiento empresario en el mercado de capitales

El reporte detalla que las corporaciones prefirieron las Obligaciones Negociables, mientras que las pequeñas empresas optaron mayoritariamente por el uso de pagarés bursátiles.
Los datos, basados en registros de la Comisión Nacional de Valores y del Indec, contextualizan este crecimiento dentro de un escenario de reformas monetarias y una expansión económica del 4,4% en el PBI.
Según pasan los años, un salto significativo en el uso del recurso financiero. CES/BCSF
El estudio resalta una consolidación del mercado financiero local que, por tercer año consecutivo, creció a un ritmo superior al del Producto Interno Bruto.
Fue el segundo año consecutivo de récords en el financiamiento para el sector privado desde el mercado de capitales argentino. Alcanzó US$ 32.978 millones, un 66,8% más que en 2024. Equivale al 5,4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que evidencia que el mercado de capitales se expandió a un ritmo superior al de la economía general.
Grandes empresas
En el caso de las grandes empresas, el monto captado fue de US$ 22.726 millones, lo que significó un marcado incremento del 86,0% en comparación con 2024. Con esta cifra, superaron el récord histórico previo, que databa de 2016
Financiamiento como porcentaje del PBI. Aún bajo para estándares internacionales. CES/BCSF
El sector mostró una clara preferencia por las Obligaciones Negociables (ON), las cuales concentraron el 75,1% de su volumen operado (US$ 17.107 millones). Este instrumentos de mediano plazo indica una búsqueda de financiamiento para proyectos de inversión o necesidades estructurales.
El caso de las Pymes
Siempre según el CES/BCSF, las Pymes también captaron un nuevo máximo histórico de US$ 10.212 millones, lo que representa un crecimiento del 35,5% respecto al año previo
Diversidad de instrumentos. Las opciones para financiar a las empresas. CES/BCSF
A pesar de su evolución, la participación de las PyMEs en el total del financiamiento descendió al 31,0% del total. Según los analistas del Centro de Estudios y Servicios, esto no se debió a una caída en su actividad, sino a que el financiamiento de las grandes empresas creció a una velocidad mucho mayor
El pagaré bursátil (PA) se consolidó como su herramienta principal, con una participación del 66,1% (US$ 6.752 millones).
El estudio destaca como notable que las PyMEs han migrado hacia instrumentos de plazos más extensos y menor complejidad operativa, reduciendo su dependencia histórica de mecanismos de muy corto plazo
En términos generales, la evolución del financiamiento privado en 2025 se caracterizó por una dinámica expansiva que continuó incluso a pesar del contexto recesivo de la actividad económica nacional.