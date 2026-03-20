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Casi US$ 33 mil millones

El 2025 fue récord de financiamiento empresario en el mercado de capitales

Las grandes empresas optaron por la emisión de obligaciones negociables y las Pymes utilizaron el pagaré bursátil como herramienta principal. El aporte en el crecimiento del PBI.

Nuevo informe del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio santafesina. Nuevo informe del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio santafesina.
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La captación de fondos en el mercado de capitales, por parte de empresas que operan en la Argentina, alcanzó un máximo histórico de casi 33.000 millones de dólares durante 2025. Así lo revela un informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

El reporte detalla que las corporaciones prefirieron las Obligaciones Negociables, mientras que las pequeñas empresas optaron mayoritariamente por el uso de pagarés bursátiles.

Los datos, basados en registros de la Comisión Nacional de Valores y del Indec, contextualizan este crecimiento dentro de un escenario de reformas monetarias y una expansión económica del 4,4% en el PBI.

Según pasan los años, un salto significativo en el uso del recurso financiero. CES/BCSFSegún pasan los años, un salto significativo en el uso del recurso financiero. CES/BCSF

El estudio resalta una consolidación del mercado financiero local que, por tercer año consecutivo, creció a un ritmo superior al del Producto Interno Bruto.

Fue el segundo año consecutivo de récords en el financiamiento para el sector privado desde el mercado de capitales argentino. Alcanzó US$ 32.978 millones, un 66,8% más que en 2024. Equivale al 5,4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que evidencia que el mercado de capitales se expandió a un ritmo superior al de la economía general.

Grandes empresas

En el caso de las grandes empresas, el monto captado fue de US$ 22.726 millones, lo que significó un marcado incremento del 86,0% en comparación con 2024. Con esta cifra, superaron el récord histórico previo, que databa de 2016

Financiamiento como porcentaje del PBI. Aún bajo para estándares internacionales. CES/BCSFFinanciamiento como porcentaje del PBI. Aún bajo para estándares internacionales. CES/BCSF

El sector mostró una clara preferencia por las Obligaciones Negociables (ON), las cuales concentraron el 75,1% de su volumen operado (US$ 17.107 millones). Este instrumentos de mediano plazo indica una búsqueda de financiamiento para proyectos de inversión o necesidades estructurales.

El caso de las Pymes

Siempre según el CES/BCSF, las Pymes también captaron un nuevo máximo histórico de US$ 10.212 millones, lo que representa un crecimiento del 35,5% respecto al año previo

Diversidad de instrumentos. Las opciones para financiar a las empresas. CES/BCSFDiversidad de instrumentos. Las opciones para financiar a las empresas. CES/BCSF

A pesar de su evolución, la participación de las PyMEs en el total del financiamiento descendió al 31,0% del total. Según los analistas del Centro de Estudios y Servicios, esto no se debió a una caída en su actividad, sino a que el financiamiento de las grandes empresas creció a una velocidad mucho mayor

El pagaré bursátil (PA) se consolidó como su herramienta principal, con una participación del 66,1% (US$ 6.752 millones).

El estudio destaca como notable que las PyMEs han migrado hacia instrumentos de plazos más extensos y menor complejidad operativa, reduciendo su dependencia histórica de mecanismos de muy corto plazo

En términos generales, la evolución del financiamiento privado en 2025 se caracterizó por una dinámica expansiva que continuó incluso a pesar del contexto recesivo de la actividad económica nacional.

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