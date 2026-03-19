Desocupación en niveles de pandemia

Otro fenómeno argentino: crecimiento del PBI con aumento del desempleo

Pese a que en el año 2025 la economía argentina registró una suba del 4,4% anual, la tasa de desocupación creció hasta el 7,5% de la población económicamente activa. El empleo total se contrajo en 142.600 puestos y el desempleo aumentó en 245.700 trabajadores.