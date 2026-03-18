Fisfe rechaza los “agravios” presidenciales y responde: “Sin industriales no hay Nación”
Consideran “inapropiadas e injustas” los dichos de Milei contra empresarios del sector. “No se puede gobernar ni construir una sociedad más justa e igualitaria con discursos agraviantes”, dicen en un comunicado.
Javier Martin, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe. El Litoral
La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) hizo pública su “expresa preocupación” por los agravios expresados de manera “reiterada y permanente” por el presidente Javier Milei contra industriales como Paolo Rocca y Javier Madanes en particular y contra la actividad manufacturera en general, y cuestionaron las “acciones políticas y medidas económicas que vienen afectando día a día a la industria nacional desde diciembre de 2023”, las que han provocado en la provincia de Santa Fe “el cierre de más de 310 establecimientos industriales y la pérdida de más de 8.200 empleos en el sector”.
Para los industriales santafesinos, por su parte, los dichos del presidente están fundados en “una visión absolutamente distorsionada de la realidad, que desconoce el pasado y el presente y condiciona gravemente el futuro” que se refleja, dicen, “en la ausencia total de políticas industriales que promuevan y consoliden el desarrollo integral de nuestro país, de modo tal de contener a sus más de 46 millones de habitantes”.
“Se prioriza únicamente a sectores extractivos —cuyo valor y aporte estratégico reconocemos— y/o a actividades financieras especulativas, que resultan insuficientes para alcanzar un desarrollo social inclusivo para todos los que habitamos el suelo argentino”, dicen más adelante y advierten que “no se puede gobernar y mucho menos construir una sociedad más justa e igualitaria con discursos agraviantes que desconocen el rol del industrial y de la industria en el desarrollo económico y social de nuestro país”.
Javier Milei. Crédito: REUTERS/David 'Dee' Delgado
Las expresiones de la gremial empresaria que agrupa a los industriales de la provincia de Santa Fe está en línea con lo expresado la semana pasada por la Unión Industrial Argentina que, tras las expresiones de Milei en Nueva York, Estados Unidos, donde calificó de “chorros” a Rocca y Madanes, los acusó de actuar “en connivencia con políticos ladrones”, al tiempo que aseguró que “la Argentina corrupta se terminó”, en el medio de las investigaciones por su participación en el caso Libra y las presuntas coimas en la agencia Andis, entre los más conocidos.
“Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a ‘aquellos que defienden la industria nacional’ con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país”, dijeron en un comunicado; al tiempo que advierten que “cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”.
El tercero de la UIA
En tanto la Unión Industrial Argentina volvió a expresar, por tercera semana consecutiva, su preocupación por la caída en el nivel de actividad y el consiguiente impacto sobre el empleo, informó que de acuerdo con la medición del Centro de Estudios (CEU) la producción industrial registró en enero una baja interanual de 3,2% respecto del mismo mes del año pasado y describió el comportamiento de la actividad “con una dinámica marcada por tres velocidades: sectores que crecen impulsados por el agro y la energía, sectores estables vinculados a la demanda inelástica y sectores en caída afectados por la retracción del consumo y la mayor competencia importada.
Producto de este desempeño, el empleo se ve cada vez más afectado: diciembre mostró una caída de 5.302 empleos industriales formales respecto al mes anterior y 38.971 en el acumulado de todo 2025, dice el comunicado que, enfatiza, que quienes mayores dificultades tienen son las PyMI (Pequeñas y Medianas Industrias) ya que más de la mitad de las firmas reporta caídas en su producción y sus ventas, principalmente por el derrumbe de la demanda interna y reclaman al gobierno “políticas orientadas a reforzar la demanda, sostener la actividad y mejorar la competitividad”, sobre todo el crédito productivo a través de una baja en las tasas y la reactivación del consumo.