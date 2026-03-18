En defensa de la industria

Fisfe rechaza los “agravios” presidenciales y responde: “Sin industriales no hay Nación”

Consideran “inapropiadas e injustas” los dichos de Milei contra empresarios del sector. “No se puede gobernar ni construir una sociedad más justa e igualitaria con discursos agraviantes”, dicen en un comunicado.