“Se crearon 649 empleos en un mes”: Báscolo destacó el impacto de los beneficios fiscales de la nueva ley tributaria

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roald Báscolo, destacó a El Litoral los primeros resultados del esquema de beneficios fiscales impulsado por la provincia, que permitió la creación de nuevos puestos laborales en el inicio del año.
“Se crearon 649 nuevos puestos de trabajo en 366 empresas”, afirmó. Según explicó, estos datos corresponden al corte realizado en enero, en el marco de una política que estará vigente durante todo el 2026.
El funcionario situó estos resultados en un escenario económico complejo, tanto a nivel nacional como provincial. Foto: Carolina Nicklison
Un incentivo para generar empleo
Báscolo explicó que el programa fue incorporado dentro de la tributaria 2026 y está dirigido a todos los contribuyentes que tributan Ingresos Brutos en la provincia. El objetivo es estimular la contratación de nuevos trabajadores. “Por cada nuevo trabajador que incorporen durante 2026, pueden acceder a un beneficio fiscal”, indicó. En ese sentido, remarcó que cuanto antes se realicen las incorporaciones, mayor será el tiempo durante el cual las empresas podrán aprovechar el incentivo.
El funcionario situó estos resultados en un escenario económico complejo, tanto a nivel nacional como provincial. En ese marco, consideró relevante el impacto positivo de la medida.
"Las noticias cotidianas son de cierre de empresas, dificultades para pagar sueldos y caída de la actividad”, señaló. A pesar de ello, destacó que la provincia logró generar empleo en este contexto adverso.
Báscolo también subrayó el rol de la obra pública provincial como herramienta para sostener el empleo, especialmente en sectores como la construcción, uno de los más afectados a nivel nacional.
“La provincia invirtió 500 millones de dólares en 2024 y 1.500 millones en 2025 en obra pública”, detalló. Según explicó, esta política permitió amortiguar el impacto de la paralización de la obra pública nacional.
En ese sentido, el ministro aseguró que Santa Fe no solo logró recuperar puestos de trabajo, sino también posicionarse entre las provincias con mejores indicadores en generación de empleo en la construcción.
“La provincia no solo recuperó los puestos perdidos, sino que lidera la creación de empleo en el sector”, afirmó. Este desempeño se da en un contexto donde otras jurisdicciones aún no logran recomponer los niveles previos.
Finalmente, Báscolo recordó que las empresas que aún no se sumaron al programa están a tiempo de hacerlo, ya que el beneficio se mantiene vigente durante todo el año. “Aquellos que no se acogieron todavía pueden hacerlo, consultando con sus asesores”, indicó. Además, señaló que el esquema también contempla otros beneficios vinculados al pago de servicios como la energía.
Báscolo también subrayó el rol de la obra pública provincial como herramienta para sostener el empleo, especialmente en sectores como la construcción, uno de los más afectados a nivel nacional. Foto: Carolina Nicklison
Los resultados, en detalle
En total se generaron 649 nuevos puestos de trabajo distribuidos en 366 empresas de distintos tamaños. La mayor parte corresponde a pequeñas estructuras productivas: 283 firmas incorporaron un trabajador y otras 41 sumaron dos empleados.
En cuanto a la distribución por sectores, el comercio lidera la creación de nuevos puestos de trabajo, seguido por la industria y la construcción. También se registraron incorporaciones en actividades como servicios de alojamiento y gastronomía, transporte y almacenamiento, agricultura y tareas administrativas, entre otras.
En el caso de la industria, 137 empresas descontaron de Ingresos Brutos el costo de la energía eléctrica, lo que representó una reducción impositiva de 134 millones de pesos mensuales.
Por su parte, 1.147 comercios aplicaron el mismo beneficio sobre su consumo energético, alcanzando una reducción de 432 millones de pesos por mes. Además, 816 pequeños comercios accedieron a la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 2,5 %, lo que implicó un alivio fiscal de 58 millones de pesos mensuales.
En total, 2.466 empresas santafesinas accedieron al menos a uno de los beneficios tributarios vigentes, mientras que 276 lograron combinar más de un incentivo fiscal.