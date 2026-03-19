Banco Santa Fe y el Gobierno provincial lanzan un programa anual de financiamiento para impulsar al sector productivo santafesino

Contenido realizado por Banco Santa Fe
Esta propuesta busca modernizar la producción mediante créditos para capital de trabajo, inversión productiva y proyectos sostenibles. Más de 600 solicitudes de crédito por $100.000 millones reflejan la necesidad de herramientas financieras para el crecimiento del sector productivo.
Contenido realizado por Banco Santa Fe
El Banco Santa Fe y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunciaron un programa anual de financiamiento con tasas subsidiadas destinado a acompañar el desarrollo del sector productivo santafesino durante 2026.
El anuncio se realizó durante Expoagro 2026, la tradicional muestra agroindustrial donde la entidad financiera registró una fuerte demanda de financiamiento por parte de productores, empresas y pymes. Durante los días de exposición, el banco recibió más de 600 solicitudes de crédito por un total superior a $100.000 millones, reflejando el dinamismo del entramado productivo provincial y la necesidad de herramientas financieras para potenciar su crecimiento.
El nuevo programa tiene como objetivo impulsar y apalancar al sector productivo mediante distintas alternativas de financiamiento que se adapten a cada empresa, pyme o productor. Las líneas permitirán financiar tanto capital de trabajo como proyectos de inversión, y también promover la transición de la matriz productiva hacia modelos más sostenibles, acompañando la incorporación o modernización de bienes de capital que mejoren la eficiencia energética, optimicen el uso del agua o fortalezcan la infraestructura hídrica.
Las líneas estarán vigentes durante todo 2026, contemplan distintas opciones según las necesidades productivas y cuentan con subsidio por parte del Gobierno provincial:
“Desde Banco Santa Fe trabajamos junto al Gobierno provincial para acercar herramientas financieras que acompañen el desarrollo de quienes producen, invierten y generan empleo en la provincia” señaló Juan José Dal Pastro, gerente corporativo de Banca Mayorista de la entidad, quien agregó que el nuevo programa “busca dar previsibilidad y financiamiento competitivo durante todo el año, impulsando tanto el capital de trabajo como proyectos de inversión que permitan modernizar y hacer más eficiente la producción”.
Destacó además que la gran cantidad de solicitudes recibidas durante Expoagro “demuestra la confianza del sector productivo en el banco y en estas herramientas de financiamiento”, al tiempo que ratificó el compromiso de seguir acompañando a las empresas, pymes y productores santafesinos con soluciones concretas que les permitan crecer y desarrollarse.
Como agente financiero de la provincia, el Banco Santa Fe reafirma así su compromiso de acompañar el desarrollo del entramado productivo, poniendo a disposición líneas de crédito competitivas y soluciones financieras diseñadas para cada segmento, en línea con su propósito de “agilizar el crecimiento para el desarrollo regional”.