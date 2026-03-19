Vigentes durante todo 2026

Banco Santa Fe y el Gobierno provincial lanzan un programa anual de financiamiento para impulsar al sector productivo santafesino

Esta propuesta busca modernizar la producción mediante créditos para capital de trabajo, inversión productiva y proyectos sostenibles. Más de 600 solicitudes de crédito por $100.000 millones reflejan la necesidad de herramientas financieras para el crecimiento del sector productivo.