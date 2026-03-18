Santa Fe lanzó un fondo propio de $ 3.500 millones para escuelas técnicas ante la caída de recursos nacionales
"Tiene un piso, pero no un techo", aseguró el gobernador Pullaro en un acto realizado en Casa de Gobierno. Irá a financiar proyectos educativos, infraestructura y compra de equipamiento en estas instituciones. Goity completó que llegará a las escuelas mediante los ya instalados Planes de Mejora.
Al tener un fondo "autónomo" y "propio" -según lo definió Pullaro-, Santa Fe podrá invertir en infraestructura, equipamiento, innovación tecnológica y prácticas profesionalizantes. Foto: Gentileza
El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó este miércoles al mediodía el Fondo Provincial de Educación Técnica (Fopet), una herramienta destinada a financiar proyectos en 172 escuelas técnicas y agrotécnicas de toda la provincia. El acto se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a los ministros José Goity (Educación) y Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo).
La iniciativa surge en un contexto de reducción de los recursos nacionales destinados al sector, particularmente del Instituto Nacional de Educación Técnica (Inet) y busca sostener y fortalecer la formación técnica con financiamiento provincial.
Pullaro destacó en el acto que "era fundamental que pudiésemos sustituir este fondo que debería seguir viniendo de Nación, pero que lamentablemente dejó de enviarse. Por eso entendimos que teníamos que tener un fondo propio y autónomo en la provincia", afirmó. Y dejó un mensaje directo a las instituciones: "Este fondo tiene un piso, pero no un techo. Queremos que las escuelas técnicas tengan el equipamiento, la tecnología y la innovación que necesitan".
Luego, en conferencia de prensa el ministro Goity aportó que ese piso es de "al menos 3.500 millones de pesos para una primera etapa".
Además, en su discurso Pullaro convocó a los equipos directivos a avanzar rápidamente en los proyectos. "Les pedimos que generen los expedientes y hagan los pedidos. Queremos que esto empiece a funcionar cuanto antes y que llegue a cada escuela", señaló. Y vinculó la iniciativa con el desarrollo económico provincial. "Gobernar hoy en Argentina es generar empleo. Si formamos a nuestros jóvenes en la educación técnica con los recursos adecuados, nuestro futuro es inmenso", concluyó.
En el acto estaban presentes el intendente Juan Pablo Poletti, los senadores Julio Garibaldi, Leticia Di Gregorio y Leandro Borla; funcionarios del Ministerio de Educación; intendentes y directores de escuelas técnicas de distintas localidades.
"La herramienta es para que puedan invertir en equipamiento, infraestructura, innovación, capacitación y proyectos pedagógicos que articulen la formación con la práctica y con la tecnología", dijo Goity. Foto: El Litoral
"Fondear" la educación técnica
"Lo que estamos presentando hoy es de suma importancia para la provincia, porque las escuelas técnicas forman parte de la columna vertebral de nuestro proyecto educativo y productivo", señaló el ministro Goity. Y agregó: "Ante las dificultades en el financiamiento nacional, el gobernador tomó la resolución de fondear y encomendarnos la creación de este fondo para las escuelas de educación técnica".
En ese sentido, explicó que este financiamiento apunta a mejorar entornos formativos, incorporar tecnología y fortalecer el vínculo entre educación y producción mediante las prácticas profesionalizantes. "No alcanza con tener buena infraestructura: necesitamos proyectos pedagógicos potentes que articulen la formación teórica con la práctica profesional", sostuvo.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, Puccini remarcó la necesidad de acortar la distancia entre la escuela y el mundo del trabajo. "Muchas veces lo que se enseña no está vinculado con lo que necesita cada territorio. Esta herramienta viene a conectar la oferta educativa con la matriz productiva de la provincia", indicó. Y añadió que el programa complementa otras políticas en ciencia, tecnología e innovación.
Participaron del acto intendentes y directores de escuelas técnicas de distintas localidades.
Coincidencias y diferencias
Por su parte, en la ocasión se le dio la palabra en el acto a un referente gremial, al secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), Ernesto Cepeda, en un contexto donde otros gremios de la provincia vienen realizando movilizaciones e instalación de una carpa blanca itinerante por localidades el interior provincial.
"Desde la conducción nacional del gremio y en las mesas federales del Inet ya se veía que el fondo que corresponde a las escuelas técnicas por la Ley 26.058 se iba a recortar. Entonces empezamos a preguntarnos qué íbamos a hacer sin ese financiamiento, porque la educación técnica necesita recursos para funcionar", explicó.
Cabe recordar que la derogación del Artículo N°52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (ETP), incluida en el Presupuesto 2026 de Nación, dejó sin el piso mínimo de financiamiento que estaba destinado a compra de equipamiento, mantenimiento de máquinas, desarrollo de proyectos institucionales y mejoras edilicias de las instituciones de esta modalidad, lo que generó incertidumbre en el sector.
En ese sentido, Cepeda valoró la creación del fondo provincial como una respuesta concreta. "Nos preguntábamos qué íbamos a hacer con nuestras escuelas sin recursos. Hoy aparece una respuesta clara. Esto no solo fortalece la educación, también garantiza la estabilidad laboral de nuestros compañeros", afirmó. Y destacó que "esto es una decisión política".
También subrayó que la medida es el resultado de un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación "con quienes tenemos muy buena sintonía. Desde el principio acordamos construir sobre las coincidencias y en lo que no coincidimos, vamos pateándolo para el costado, pero sigamos avanzando", señaló.
Cómo funcionará el fondo
-Ministro, ¿cuál es el piso presupuestario del fondo?, preguntó María José Ramón, de CyD Litoral, al ministro Goity en una rueda con los medios al finalizar el acto.
-Estamos hablando de al menos 3.500 millones de pesos para una primera etapa. Después el monto va a ir creciendo según la demanda que generen los Planes de Mejora que presenten las escuelas técnicas y agrotécnicas. Tenemos muy buen plantel docente y equipos directivos con experiencia en gestionar recursos, así que ahora lo que hacemos es darles la herramienta para que puedan invertir en equipamiento, infraestructura, innovación, capacitación y proyectos pedagógicos que articulen la formación con la práctica y con la tecnología.
-¿Cómo se accederá al mismo?
-Cada escuela elabora su Plan de Mejora, lo presenta ante el ministerio, se aprueba y se gira el dinero al establecimiento. La escuela ejecuta, rinde los fondos y luego puede presentar un nuevo proyecto. De esa manera se genera un circuito permanente de mejora.
-Ministro Puccini, ¿qué tipo de equipamiento necesitan hoy las escuelas técnicas, especialmente en el interior?, consultó un periodista.
-Es una gran noticia para el sector productivo, porque esto también era una demanda de la industria, del agro y de las pymes. Las tecnologías avanzan muy rápido y lo que no puede pasar es que el lugar donde se forman los alumnos quede atrasado. Antes muchas veces la escuela tenía la tecnología que después se usaba en las empresas, hoy ocurre lo contrario, y tenemos que actualizar los entornos formativos para que cuando un joven salga a trabajar ya tenga las habilidades que se necesitan. Además, cada región tiene su perfil productivo, no es lo mismo una escuela del norte vinculada a la genética ganadera que una del sur vinculada al complejo semillero. Por eso el fondo va a permitir adaptar la formación a cada territorio.
Reclamo docente
-Ministro Goity, hace pocos días hubo protestas docentes y reclamos por la situación educativa. ¿Cómo interpreta ese contexto?
-Mi prioridad como ministro es mejorar la educación. Tenemos que trabajar todos los días para que el docente tenga las mejores condiciones para poder enseñar y para que los alumnos aprendan. Para eso hace falta inversión, continuidad en el aula y recursos concretos. Vamos a salir adelante como país con educación, con formación de calidad y con compromiso. Y a eso lo vamos a hacer entre todos, con las coincidentes y con las diferencias.