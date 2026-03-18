Beneficiará a 172 instituciones

Santa Fe lanzó un fondo propio de $ 3.500 millones para escuelas técnicas ante la caída de recursos nacionales

"Tiene un piso, pero no un techo", aseguró el gobernador Pullaro en un acto realizado en Casa de Gobierno. Irá a financiar proyectos educativos, infraestructura y compra de equipamiento en estas instituciones. Goity completó que llegará a las escuelas mediante los ya instalados Planes de Mejora.