Más recortes

Educación técnica: incertidumbre ante la eliminación del fondo nacional

El Presupuesto 2026 de Nación derogó el artículo que garantizaba un piso de financiamiento para las escuelas técnicas de todo el país. Ya se están presentando amparos por inconstitucionalidad por parte de padres en Buenos Aires. En Santa Fe, el Ministerio de Educación aguarda aún definiciones de Nación.