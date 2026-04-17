La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, confirmó que al menos una decena de escuelas tanto de la ciudad de Santa Fe como de Rosario recibieron amenazas sobre supuestos tiroteos este viernes. Frente a ello, aclaró que se activaron los protocolos pertinentes al tiempo que advirtió que se trata de una conducta delictiva y no de una humorada.
Amenazas en escuelas: "Es un delito, no una broma", dijo la vocera oficial
Virginia Coudannes advirtió que las pintadas amenazantes representan "hechos intimidatorios, que implican consecuencias". Reveló que en Rosario hubo un menor detenido por los hechos.
"Venimos trabajando con un protocolo y estamos garantizando una respuesta rápida desde el 911 con un tiempo de entre cinco y seis minutos para la llegada de los móviles a las escuelas. Pero esto es un delito -alertó-. Esto no es una broma; tiene consecuencias". Sobre esa base, reveló que las investigaciones que llevó adelante la PDI en la ciudad de Rosario, esencialmente, tuvieron su fruto y permitieron detener a un menor de 16 años, además del secuestro de material útil para el caso", contó.
Prevenir
Coudannes insistió en plantear la necesidad de "promover conversaciones en el seno familiar" sobre la problemática, al tiempo que garantizó un "estado presente y articulando acciones desde las áreas de Seguridad y Educación". "Desde ese punto de vista, queremos llevar tranquilidad a todos los vecinos", sostuvo.
La funcionaria confirmó que fueron "más de diez las provincias" en las que se generaron amenazas a través de pintadas en distintos establecimientos públicos y privados. "Ayer – contó-, en la reunión del Consejo Federal de Educación, los ministros de todo el país manifestaron una preocupación generalizada por la situación. El tema está en agenda", aseveró.
Otros temas
En otro orden, Coudannes – ofreció una conferencia de prensa este viernes en la ciudad de Rosario- se refirió a la subasta de bienes secuestrados al delito, realizada este jueves en el sur provincial y que arrojó una recaudación de "más de 1.500 millones de pesos". "Somos la única provincia en el país que subasta bienes decomisados al delito. Le cortamos las alas al delito", dijo irónicamente a propósito de la subasta por primera vez de una avioneta. "Esto no es un hecho aislado", afirmó.
Por último, cuestionó al gobierno nacional por la falta de envío de fondos para sostener el sistema de transporte público de pasajeros. "La Nación nos envía cero peso de lo que se recauda en materia de impuesto al combustible", sostuvo. Y contrapuso la decisión del gobierno provincial de aportar recursos para solventar, por ejemplo, el Boleto Estudiantil Gratuito. "La provincia aportó en los últimos meses más de 190 mil millones de pesos. Lo invertimos en Boleto Educativo Gratuito y rural. El Educativo tuvo 277 mil usuarios en marzo y el rural, más de 39 mil entre alumnos, docentes y no docentes. El gobierno llega así a muchos santafesinos. Acá hay un estado que no tiene una motosierra en la mano, sino inversión y acompañamiento a estudiantes, inversores y productores", concluyó.