También en otras localidades

Mensajes de "tiroteo": se multiplican las amenazas en escuelas de Santa Fe y activan protocolos

En baños o grupos de whatsapp, aparecieron inscripciones en al menos tres colegios de la ciudad. Uno de ellos suspendió las clases este viernes, otros dos no. Se activaron protocolos y llamaron a la policía. Desde Educación dicen que se investiga la pista de un trend viral en Tik Tok.