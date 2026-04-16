La aparición de mensajes amenazantes que aluden a supuestos tiroteos -que se darían este 17 de abril- encendió la alarma en escuelas de la ciudad de Santa Fe y se replica también en distintos puntos de la provincia. En las últimas horas, al menos tres establecimientos locales debieron activar protocolos de seguridad del Ministerio de Educación, en un contexto atravesado por la sensibilidad que dejó el antecedente reciente de San Cristóbal.
Mensajes de "tiroteo": se multiplican las amenazas en escuelas de Santa Fe y activan protocolos
En baños o grupos de whatsapp, aparecieron inscripciones en al menos tres colegios de la ciudad. Uno de ellos suspendió las clases este viernes, otros dos no. Se activaron protocolos y llamaron a la policía. Desde Educación dicen que se investiga la pista de un trend viral en Tik Tok.
Uno de los casos se conoció a partir de una nota enviada a las familias por la dirección de nivel secundario del Instituto de Estudios Superiores (IES), donde se informó la detección de "un mensaje amenazante en el baño de varones, que luego fue borrado por alumnos", según dice el comunicado enviado por la dirección a los padres.
"Debimos activar el protocolo ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y realizar la denuncia policial correspondiente", explicó la directora, Liliana María Albrecht, en la nota.
Como medida preventiva, se resolvió suspender las actividades escolares por el día viernes. "Para garantizar la seguridad de todos los alumnos y personal de la institución, se ha decidido suspender las actividades de clases y Educación Física para los alumnos en el día de mañana", detallaron.
En el mismo texto, la conducción escolar apeló a la responsabilidad de las familias y al contexto reciente: "Atendiendo a la sensibilidad por los hechos acontecidos en la escuela de la localidad de San Cristóbal, llamamos a la reflexión sobre la gravedad de realizar este tipo de escritos".
Otros casos
Una situación similar se registró en la escuela "San José" de Guadalupe, donde también aparecieron mensajes de este tipo. "Habiendo tomado conocimiento de los rumores que han circulado y las escrituras encontradas en uno de los sanitarios el día de la fecha respecto de un supuesto hecho de extrema gravedad -posible tiroteo- que tendría lugar en el establecimiento el día 17/4, informamos que las direcciones de los tres niveles de la institución han activado los protocolos internos de procedimiento, ante situaciones de tal magnitud", dice la nota con fecha de este jueves.
La vicedirectora del nivel secundario, María José Depetris, explicó a El Litoral que se actuó conforme al protocolo sin suspender la actividad escolar. "Se hizo la denuncia donde corresponde y se dio intervención a la policía. Comenzó la investigación y estamos ocupándonos de esto", señaló. E indicó que este viernes habrá un patrullero policial a la hora de entrada de los chicos.
Ante la consulta, agregó: "Nos preocupa (esta amenaza) desde nuestro trabajo, nos ocupamos de lo que pasó. Se analizará con el tiempo si corresponde," dijo en relación a eventuales sanciones si se identifica a los responsables.
Otra situación similar se dio en el Colegio Sagrado Corazón, ubicado en el sur de la ciudad, donde informaron que "ante los recientes hechos vinculados a amenazas en instituciones educativas, consideramos necesario reforzar con nuestros alumnos el valor de la responsabilidad en el uso de la palabra, tanto oral como escrita".
"Queremos recordar que toda manifestación de este tipo, aun cuando pudiera interpretarse como una broma, constituye una falta grave y será abordada conforme a las normativas vigentes. La escuela es y debe seguir siendo un espacio seguro para todos", adujo la institución en una comunicación.
El colegio remarcó que "la seguridad es una responsabilidad compartida entre la institución y las familias", a quienes también solicitó controlar los elementos que los alumnos llevan. Además, instó a "no difundir información no verificada para evitar generar temor". El comunicado subraya la importancia del rol adulto en la contención y en dar aviso ante situaciones preocupantes, informó que ya se dio intervención a las autoridades y confirmó que las clases continuarán con normalidad.
El rol de las redes
Desde el Ministerio de Educación provincial confirmaron que no se trata de hechos aislados. En las últimas horas se registraron amenazas en varias localidades: al menos dos escuelas en Pérez, dos en Rosario y otras en la ciudad de Santa Fe, con menciones a posibles ataques tanto para el día siguiente como para fechas próximas.
Según indicaron, los mensajes aparecen en baños escolares o circulan en grupos de WhatsApp, y en algunos casos se investiga si podrían estar vinculados a desafíos virales difundidos en redes sociales como TikTok.
Ante este escenario, el tema ya es abordado de manera conjunta con el área de Seguridad. Mientras tanto, se recuerda que las instituciones deben aplicar el protocolo vigente: realizar la denuncia al 911 y dar aviso a la regional educativa correspondiente, además de elaborar un acta dejando expresado qué es lo que sucedió. Y en caso de que se presente la autoridad policial, seguir las indicaciones correspondientes.
"Efecto de viralización"
La reiteración de estos mensajes y su circulación en distintas ciudades refuerzan la necesidad de abordajes preventivos. El clima de preocupación en las comunidades educativas está influenciado por lo ocurrido en San Cristóbal.
El secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, se refirió este jueves por la mañana en Rosario -en ocasión de otra actividades- a la situación en Pérez, donde un alumno habría hecho un comentario sobre un ataque contra sus compañeros.
"Hay una situación muy particular que, en primera medida, nos obliga a ser responsables a la hora de difundir información", señaló el funcionario este jueves en Rosario, al tiempo que advirtió que se trata de un fenómeno que excede a Santa Fe. "Estamos en un momento en el que, a nivel nacional, en cinco provincias distintas vimos escuelas que amanecieron con un mensaje similar en cada una de ellas", explicó.
En ese sentido, Santantino vinculó estos episodios con un posible "efecto de viralización", especialmente entre jóvenes. "Esta cuestión que veíamos trágicamente con el caso de San Cristóbal tiene algún efecto de viralización", sostuvo.
Frente a este escenario, remarcó que "no se puede minimizar ninguna de estas situaciones ni tampoco alentar de manera infundada una conmoción innecesaria", y subrayó la necesidad de diferenciar entre información confirmada y versiones que puedan generar alarma.
Consultado sobre la intervención en el caso de Pérez, el funcionario confirmó que se activaron los mecanismos previstos. "Por supuesto, como se viene haciendo en todos los lugares donde existe aunque sea el más mínimo indicio, ya sea en grupos de WhatsApp o en mensajes escritos dentro de la escuela", indicó. En esa línea, insistió en que "ninguna situación es minimizada o dejada de lado", pero reiteró que es clave "poner en claro cuál es la información fehaciente y cuál es el riesgo real que corren nuestros jóvenes".
Santantino también destacó el trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado. "Hay un trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Educación, y también con Salud", detalló, al recordar que este esquema ya fue aplicado tras el caso de San Cristóbal.