Después de 17 días de la tragedia que conmocionó a la comunidad educativa de la escuela Nº 40 "Mariano Moreno" y a los vecinos de la ciudad de San Cristóbal, este jueves por la mañana se realizó el regreso progresivo al aula, tanto de los estudiantes del nivel secundario, como de sus docentes y el equipo directivo.
La vuelta a clases: alumnos y docentes regresaron a la escuela 40 de San Cristóbal
Con una dinámica abierta y flexible, el regreso se dio este jueves y comenzó con el tradicional izamiento de la bandera nacional. Un momento especial luego del lamentable episodio en el que un alumno disparó una escopeta y mató a Ian Cabrera, de 13 años.
Mediante comunicación vía WhatsApp, redes sociales y reuniones de padres, se citó a los alumnos al edificio histórico, es decir, al establecimiento sur restaurado, al lado del edificio principal donde ocurrió el inesperado y traumatizante hecho. Allí se hizo el izamiento de la bandera. Luego de eso, se plantearon actividades para realizar en conjunto con los profesores, de reflexión y acompañamiento.
El regreso estaba previsto para el miércoles 15, aunque por cuestiones climáticas se decidió que sea este jueves 16, a partir de las 8:35.
Dinámica abierta y flexible
La modalidad de la vuelta a las actividades se lleva a cabo en grupos, de manera paulatina y ordenada. Jueves les tocó de 8:35 a 10:05 a los alumnos de 3º Humanidades, Ciencias Sociales y 3º Naturales, después de 10:20 a 11:40 a los estudiantes de 5º Artes Visuales y los cursos 2º B y C.
El objetivo de que vuelvan a la escuela por turnos es para poder realizar encuentros programados y organizados. Después de izar la bandera nacional, fueron todos juntos al patio del edificio central, donde les consultaron a los chicos si se sentían preparados para trabajar allí o si querían estar trabajando en otra dependencia de la institución o en un aula específica. Cada grupo eligió el espacio según donde estaban más cómodos y tranquilos.
Además, este mediodía se concretó el regreso del nivel inicial y, por la tarde, de los estudiantes del nivel terciario.
El próximo lunes 20 estarían de regreso los alumnos en su totalidad pero aún no confirmaron el horario del reencuentro. Desde la escuela informaron a las familias que estarán pendientes de las individualidades y de las situaciones particulares y pidieron acompañamiento en el proceso.