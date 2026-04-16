Tras el ataque a tiros

La vuelta a clases: alumnos y docentes regresaron a la escuela 40 de San Cristóbal

Con una dinámica abierta y flexible, el regreso se dio este jueves y comenzó con el tradicional izamiento de la bandera nacional. Un momento especial luego del lamentable episodio en el que un alumno disparó una escopeta y mató a Ian Cabrera, de 13 años.