El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, dispuso una serie de cambios en las jefaturas de las Unidades Regionales. En ese marco, Alejandro Tognolo, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad Regional XIII de San Cristóbal, asumió la conducción de la Unidad Regional V de Castellanos.
Marcela Fernández asumió la jefatura de la Unidad Regional XIII de San Cristóbal
Reemplaza a Alejandro Tognolo, quien fue designado al frente de la Unidad Regional V de Castellanos. Fernández, hasta ahora subjefa, se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo en el departamento.
A partir de este movimiento, Marcela Fernández quedó al frente de la UR XIII, donde se desempeñaba como subjefa, y se convirtió en la primera mujer en asumir la jefatura en la historia del departamento.
Durante el acto, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, explicó que Tognolo, que era jefe de la Unidad Regional XIII de San Cristóbal ha asumido en el departamento Castellanos.
"Era necesario su reemplazo y hemos designado a quien venía cumpliendo funciones como subjefa, que cuenta con un vasto conocimiento de la labor policial y del departamento San Cristóbal, lo que es lo más importante para nosotros”.
El funcionario remarcó además la impronta que busca consolidar en la fuerza: “Vinimos a materializar este acto y estamos viendo que la Policía tenga la impronta de proactividad, de estar en la calle, que no tenga miedo de parar a una persona, saludarla, pedirle el documento, preguntarle de dónde viene y dónde va, sostener el diálogo con el ciudadano, que en definitiva marca la presencia de la Policía y contribuye también a prevenir el delito”.
Asimismo, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, señaló que “nos sentimos permanentemente acompañados y agradecemos la tarea que se realiza desde el Ministerio de Justicia y Seguridad y desde la Policía en nuestra provincia. Es nuestra policía, y todos los días tenemos que acompañarla y procurar que su labor como servidores públicos se desarrolle de la mejor manera”.
Un hecho histórico para el departamento
“Estamos muy contentos porque estamos asistiendo a un hecho histórico. Es la primera vez, en 135 años desde la creación de la Jefatura de la Unidad Regional XIII en nuestro departamento, que estará a cargo de una mujer. Marcela está haciendo historia”, destacó Michlig.
El legislador agregó: “Es un reconocimiento a su trayectoria, a su compromiso y a su labor como policía, valorada por la plana mayor de la fuerza, por el ministro y su equipo, y por el gobernador Maximiliano Pullaro”.
Por su parte, el jefe de Policía de la Provincia, Luis Maldonado, sostuvo que “es un gran orgullo poner en funciones a los nuevos jefes, porque no solo se trata de cumplimentar un acto administrativo, sino de reconocer el trabajo que venimos observando. A la directora Fernández la veníamos evaluando en su desempeño, acompañando al jefe saliente, que también ha realizado una gran tarea”.
"Compromiso"
“Todo es mérito propio, demostrado con trabajo y compromiso. Esto no es un premio, es el resultado de una trayectoria que comienza desde el ingreso a la escuela de Policía”, añadió.
Finalmente, la flamante jefa de la UR XIII, Marcela Fernández, se mostró emocionada: “Hace varios años que estoy acá, conozco cada lugar del departamento y tengo un equipo espectacular que me acompaña”, afirmó. Y concluyó: “Quiero agradecer a mi familia, que siempre me apoyó, y a las autoridades y jefes que me dieron esta oportunidad para hoy estar al frente de esta querida Unidad Regional XIII”.