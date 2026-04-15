Monitoreo permanente de la situación

Intenso temporal en el departamento San Justo: las lluvias superaron los 200 mm en las últimas 24 horas

Las lluvias no dieron tregua en las últimas 24 horas en el departamento San Justo, con registros que superaron ampliamente los 100 mm en casi todas las localidades. El senador Rodrigo Borla aseguró que la situación está controlada, aunque pidió precaución al circular sobre la Ruta 11.