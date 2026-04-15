El departamento San Justo atraviesa un intenso temporal de lluvias y viento que se extendió durante las últimas 24 horas, generando importantes acumulados en distintas localidades de la región.
Intenso temporal en el departamento San Justo: las lluvias superaron los 200 mm en las últimas 24 horas
Las lluvias no dieron tregua en las últimas 24 horas en el departamento San Justo, con registros que superaron ampliamente los 100 mm en casi todas las localidades. El senador Rodrigo Borla aseguró que la situación está controlada, aunque pidió precaución al circular sobre la Ruta 11.
En este contexto, el senador provincial Rodrigo Borla brindó detalles sobre la evolución del fenómeno y las acciones de seguimiento que se están llevando adelante.
“Hasta las 8 de hoy las precipitaciones oscilan entre los 140 y los 200 milímetros, superando incluso ese promedio en la localidad de Vera y Pintado, donde el registro a la hora 7 asciende a 232 milímetros”, señaló el legislador, marcando la magnitud del evento climático.
Registros elevados en todo el departamento
De acuerdo al relevamiento oficial de la Unidad Regional XVI de Policía, los acumulados fueron significativos en toda la jurisdicción. Entre los valores más destacados se encuentran los 232 mm en Vera y Pintado, 198 mm en La Criolla y 180 mm en Pedro Gómez Cello.
También se registraron importantes lluvias en Gobernador Crespo (150 mm), La Penca (147 mm), La Camila (135 mm) y San Martín Norte (130 mm). En tanto, otras localidades como Marcelino Escalada (127 mm), Colonia Dolores (160 mm) y Ramayón (130 mm) reflejan la extensión del fenómeno.
En el resto del departamento, los valores oscilaron entre los 52 mm de Cayastacito y los 120 mm en San Justo y Colonia Silva, confirmando un evento generalizado que impactó de manera uniforme en gran parte del territorio.
Monitoreo constante y coordinación institucional
A pesar de la intensidad de las precipitaciones, Borla llevó tranquilidad al indicar que la situación se encuentra bajo control.
“Por ahora la situación hídrica y todo lo relacionado a estos fenómenos está controlada. Estamos en permanente contacto con los presidentes comunales, con Bomberos Voluntarios y con Juan Ramón Grandotti, referente de Defensa Civil de la provincia en toda esta región”, explicó.
El seguimiento permanente permite evaluar en tiempo real posibles complicaciones, especialmente en zonas rurales y caminos secundarios, donde el impacto del agua acumulada puede ser mayor.
Alerta por el estado de la Ruta Nacional 11
Uno de los principales focos de preocupación se centra en la transitabilidad de la Ruta Nacional 11. El senador advirtió que las condiciones son complejas debido a la presencia de agua sobre la calzada.
En ese sentido, pidió a los conductores extremar las precauciones, ya que la acumulación de agua dificulta la visibilidad de baches, los cuales —según indicó— han aumentado tanto en cantidad como en tamaño.
Mientras continúan las condiciones inestables, las autoridades mantienen activo el monitoreo en todo el departamento, atentos a la evolución del clima y a posibles nuevas contingencias.