Un intenso temporal afectó este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las lluvias persistentes generaron anegamientos en calles y avenidas, interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones para la circulación tanto vehicular como peatonal.
Temporal en el AMBA: calles anegadas, cortes de luz y complicaciones en el tránsito
Las intensas lluvias provocaron inundaciones en distintos puntos del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Más de 16 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico y se registraron demoras en el transporte.
El fenómeno se desarrolló durante varias horas y tuvo impacto desigual según la zona, aunque con consecuencias visibles en distintos puntos del territorio.
Calles inundadas
Las precipitaciones, que en algunos sectores fueron de fuerte intensidad en cortos períodos de tiempo, provocaron acumulación de agua en arterias clave de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
En barrios porteños y localidades del Gran Buenos Aires se reportaron calles parcialmente intransitables, con vehículos que debieron reducir la marcha o incluso detenerse ante el nivel del agua.
En zonas con drenaje más comprometido, el agua ingresó a veredas y complicó la movilidad de peatones, mientras que también se registraron demoras en el transporte público. Líneas de colectivos modificaron sus recorridos de manera momentánea para evitar calles anegadas, lo que generó trastornos adicionales para los usuarios.
A su vez, algunos accesos y vías rápidas presentaron circulación lenta debido a la acumulación de agua y la reducción de visibilidad. En este contexto, las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y circular con precaución, especialmente en sectores donde el escurrimiento pluvial se ve limitado.
Cortes de luz
El temporal también impactó en el suministro eléctrico. Según datos difundidos por las empresas distribuidoras, más de 16 mil usuarios quedaron sin luz en distintos puntos del AMBA durante el transcurso de la jornada.
Las interrupciones estuvieron asociadas principalmente a fallas en líneas de media tensión, en algunos casos afectadas por la intensidad de la lluvia y las ráfagas de viento.
Cuadrillas técnicas trabajaron en la reposición del servicio, priorizando las zonas con mayor cantidad de usuarios afectados. Con el correr de las horas, el número de hogares sin suministro tendió a disminuir, aunque algunas interrupciones persistían hacia el cierre del día.
En paralelo, equipos de emergencia y áreas municipales desplegaron operativos para atender situaciones puntuales, como la limpieza de sumideros obstruidos y la asistencia en sectores con acumulación de agua. Si bien no se reportaron evacuaciones masivas, las autoridades mantuvieron monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.
El evento meteorológico se enmarca en un escenario de inestabilidad que afecta a la región central del país, con condiciones propicias para lluvias y tormentas de variada intensidad. En ese sentido, desde el Servicio Meteorologico Nacional se había anticipado la probabilidad de precipitaciones durante la jornada, en línea con lo finalmente ocurrido.
De acuerdo con los pronósticos, las condiciones tenderían a mejorar de manera gradual en las próximas horas, aunque no se descartan nuevos episodios de inestabilidad. Por ello, se insiste en la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender a las recomendaciones de los organismos de emergencia.