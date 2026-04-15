Desde el lunes por la tarde el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta por tormentas fuertes para Santa Fe y la región central del país. Según el organismo, se esperan "lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".
Así avanza la tormenta por Santa Fe, la información minuto a minuto
Se esperan precipitaciones entre 30 y 80 milímetros de lluvia. Además, advierten por fuertes ráfagas de viento y no descartan granizo. El seguimiento del fenómeno climático en la capital santafesina y la región.
La información, minuto a minuto
Agua caída hasta las 7.15
• DOAE (COBEM): 15,50mm
• Deleg. Alto Verde: 13,75mm
• CIC F. Zuviría: 16,75mm
Se registró intensidad máxima de 15,00 mm/h, en CIC F. Zuviría, a las 05:00 hs.
Ráfaga de viento máximo de 44,5 Km/h de dirección Sur Sudeste (SSE), en CIC F. Zuviría, a las 06:35 hs.
Acumulados de los días 14 y 15 de abril de 2026, hasta las 07:15 hs:
• DOAE (COBEM): 24,25 mm
• Deleg. Alto Verde: 21,25 mm
• CIC F. Zuviría: 26,50 mm
Cayeron 200 milímetros de lluvia en Reconquista: calles anegadas y problemas urbanos
La cabecera del departamento General Obligado fue la más afectada por la lluvia, aunque otras localidades sufrieron trastornos. Se contabilizó un total de 200 milímetros de lluvia acumulada en la ciudad de Reconquista. Desde la Municipalidad informaron que se continúa trabajando de manera permanente, con tareas de desagote y limpieza para facilitar el escurrimiento del agua.
Asimismo, aseguraron que Protección Civil se encuentra monitoreando la situación de cerca, para actuar rápidamente en caso de que sea necesario. En torno a esto, solicitaron a los vecinos evitar circular si no es necesario y tomar las precauciones correspondientes en sus hogares. Ante cualquier emergencia y en caso de ser estrictamente necesario, comunicarse al 100 (Bomberos Voluntarios).
La Región II de Educación dispuso la suspensión del dictado de clases presenciales del turno mañana del miércoles 15 de abril como consecuencia de las abundantes precipitaciones registradas.
Llevará algunas horas tener un informe completo de Reconquista de los posibles evacuados; aunque ya desde anoche se comenzó a dar la primera opción, que es trasladarse a casa de familiares para poder estar más seguros. A primera hora de esta mañana comenzaron las distintas instituciones a ofrecer salidas alternativas. Desde el barrio Guadalupe de Reconquista ofrecieron los costureros para aquellas familias que necesiten refugiarse. Según pudimos confirmar, en la ciudad cabecera del departamento General Obligado se montaron cuatro centros de evacuados, donde ya hay personas autoevacuadas.
Cayeron 200 milímetros de lluvia en Reconquista: calles anegadas y problemas urbanos
Los gobiernos locales han solicitado a la población extremar las precauciones. Reconquista alcanzó los 200 mm acumulados. En Avellaneda, uno de los puntos más críticos fue en el B° Don Pedro, donde se intervino para desobstruir el desagüe principal.Continuar leyendo →
Importante acumulación de agua en Reconquista tras las lluvias
Las precipitaciones de este martes y miércoles han afectado a gran parte del territorio santafesino. Así están las mediciones en el norte de la provincia:
- Avellaneda 201 mm
- Reconquista 115mm
- Malabrigo 170mm
- Berna 115mm
- El Arazá (campo Fachini, zona rural) 230mm
- Nicanor Molinas 210mm
- El Ricardito 220mm
- Zona rural Los Laureles 125mm
Problemas con el servicio eléctrico
La EPE trabaja en las siguientes zonas:
* Estado de Israel, Boneo, Larguía y Menchaca
* Ruta Prov. N° 1, Los Zorzales, Los Alisos y Los Jazmines
* Álvarez, San Martín, Antón Martín y Zarza
Primeros datos de agua caída en Santa Fe
El municipio informó que hasta las 06 se registraron los siguientes milimetrajes:
•DOAE (COBEM): 12,00mm.
•Centro: 5,25mm.
•Alto Verde: 10,50mm.
•CIC F. Zuviría: 14,00mm.
Además, se registró: Intensidad máxima de 15mm/h en CIC F. Zuviría, a las 05 . Ráfaga de viento máxima de 33km/h de dirección Sur (S), en CIC F. Zuviría a las 02:55h
Siguen vigentes el alerta del SMN
El organismo lanzó dos avisos, amarillo y naranja para Santa Fe.
Amarillo: El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, los cuales podrían ser superados localmente.
Naranja: El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, los cuales podrían ser superados localmente.