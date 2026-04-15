Así avanza la tormenta por Santa Fe, la información minuto a minuto

Llevará algunas horas tener un informe completo de Reconquista de los posibles evacuados; aunque ya desde anoche se comenzó a dar la primera opción, que es trasladarse a casa de familiares para poder estar más seguros. A primera hora de esta mañana comenzaron las distintas instituciones a ofrecer salidas alternativas. Desde el barrio Guadalupe de Reconquista ofrecieron los costureros para aquellas familias que necesiten refugiarse. Según pudimos confirmar, en la ciudad cabecera del departamento General Obligado se montaron cuatro centros de evacuados, donde ya hay personas autoevacuadas.