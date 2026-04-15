En circunstancias que son materia de peritajes e investigación este miércoles al mediodía se produjo un siniestro vial con desenlace fatal en el área metropolitana de la ciudad de Santa Fe.
Mano a Santa Fe
Murió una conductora tras chocar en la Ruta Nacional 168 en medio de la lluvia
El siniestro vial ocurrió en el mediodía de este miércoles, mientras la región atraviesa un frente de lluvias de distinta intensidad. Trabajaban los servicios de emergencia.
El tránsito con demoras a raíz del choque. Las autoridades investigaban las circunstancias. Gentileza @Veroensinas
Las primeras informaciones dan cuenta que un Toyta Etios habría impactado contra uno de los guardrail de la Ruta Nacional 168, mano que ingresa a la capital santafesina, a la altura de Bajada Distéfano.
Producto del choque se realizó un operativo de tránsito mientras llegaban los peritos y servicios de emergencia.
Al arribar al lugar los oficiales constataron el deceso de quien conducía el vehículo, una mujer de entre 25 y 30 años.
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