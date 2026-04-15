Tras las intensas precipitaciones que se registran desde la madrugada de este miércoles, la Municipalidad de Santa Fe actualiza los datos de lluvia acumulada y el funcionamiento del sistema de drenaje. Cabe resaltar que todas las cuadrillas municipales están operativas resolviendo reclamos en toda la ciudad.
Cuánta agua cayó en la ciudad de Santa Fe este miércoles
La jornada presentó diversas acumulaciones dependiendo de la estación de medición de la capital santafesina. Los detalles.
En horas del mediodía, el informe de Luis Mariano Cabal, director de Gestión de Riesgo municipal, hablaba de aproximadamente 70 milímetros de agua acumulada en promedio en al capital.
La evolución
La red de estaciones meteorológicas propias de la Municipalidad habían registrado los siguientes datos acumulados de los días 14 y 15 de abril hasta las 10.30:
- DOAE (COBEM): 46,25 mm
- Deleg. Alto Verde: 33,25 mm
- CIC F. Zuviría: 56,25 mm
Se registró intensidad máxima de 18 mm/h, en la DOAE (COBEM), a las 10:30.
Ráfaga de viento máxima de 44,50 km/h del Sur Sudeste (SSE), en el CIC de Facundo Zuviría, a las 6:35.
Avisos recibidos
En cuanto a la atención de reclamos, el Sistema de Atención Ciudadana (SAC) recibió hasta las 13:30, 118 reclamos que están siendo atendidos por cuadrillas municipales. Los avisos relacionados a limpieza de boca de tormenta y zanjas; árboles, ramas, cables y columnas caídas; y limpieza de microbasurales.
Las cuadrillas de trabajo recorren los puntos críticos de la ciudad para solucionar los inconvenientes a la brevedad.
Los niveles de reservorios están en la cota adecuada. Las estaciones de bombero están activas y personal municipal trabaja en la resolución de obstrucciones en drenajes, desagües, captaciones horizontales y bocas de tormenta.
Alerta vigente
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para este lunes en toda la región. Desde el municipio se pide a los vecinos no sacar los residuos, ya que pueden obstruir la red de drenaje.
Recomendaciones
Se reitera a la población las recomendaciones de retirar de las calles todo elemento que pueda obstruir bocas de tormenta o desagües para facilitar el escurrimiento del agua. En balcones, ventanas y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle.
En caso de registrarse fuertes vientos, se aconseja a los ciudadanos evitar circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.
Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que presentan problemas de anegamiento temporal.