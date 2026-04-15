Alerta del Instituto Nacional del Agua

Advierten por una crecida “significativa pero acotada” del río Salado en Santa Fe

Las abundantes lluvias impactarán también en el Saladillo y llegará a la laguna Setúbal. “No será una crecida memorable ni remotamente como la de 2003”, aclaró Juan Borus desde el INA, a pocos días del 29 de abril, cuando Santa Fe recuerda su peor tragedia por la inundación del Salado. Desde el organismo avisaron a las autoridades provinciales.