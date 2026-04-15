Las lluvias complican el escenario productivo

Exceso hídrico y caminos intransitables paralizan las tareas agrícolas en Santa Fe

Las precipitaciones registradas en la última semana en el centro-norte de Santa Fe profundizaron el exceso de humedad y obligaron a frenar las cosechas. El avance agrícola quedó condicionado por anegamientos y falta de piso.