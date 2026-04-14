Panorama Agrícola Semanal

Las lluvias frenan la cosecha de soja y girasol, aunque se sostienen buenas perspectivas productivas

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires advirtió que las recientes precipitaciones afectan el ritmo de cosecha de soja y girasol, mientras que el maíz y el sorgo mantienen buenos niveles productivos pese a las demoras.