Las intensas precipitaciones registradas en los últimos días sobre gran parte del área agrícola argentina continúan generando complicaciones en el avance de la cosecha de los principales cultivos.
Las lluvias frenan la cosecha de soja y girasol, aunque se sostienen buenas perspectivas productivas
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires advirtió que las recientes precipitaciones afectan el ritmo de cosecha de soja y girasol, mientras que el maíz y el sorgo mantienen buenos niveles productivos pese a las demoras.
Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la recolección de soja y girasol muestra importantes demoras, aunque las perspectivas productivas generales se mantienen estables.
El impacto de las lluvias se siente especialmente en zonas clave como los núcleos productivos, el sur de Córdoba y el norte de La Pampa junto al oeste de Buenos Aires, donde las labores se ven interrumpidas por la falta de condiciones adecuadas de piso.
Soja: avance mínimo y buenos rindes iniciales
En el caso de la soja, la cosecha apenas alcanza el 2,4 % de la superficie total implantada, evidenciando el fuerte retraso respecto de los ritmos habituales. Las tareas se concentran principalmente en los Núcleos Norte y Sur, donde los primeros resultados muestran rindes promedio de 34,6 y 40,4 quintales por hectárea, respectivamente.
En el norte de La Pampa y el oeste bonaerense, donde el avance es aún incipiente, los rendimientos promedian los 39,6 qq/Ha, consolidando un panorama productivo favorable a pesar de las demoras.
Por su parte, la soja de segunda presenta una evolución positiva: cerca del 80 % del área ya ingresó en la etapa de llenado de grano, y la condición del cultivo mejoró en las últimas semanas gracias a la recuperación de humedad en los suelos. En este contexto, la proyección de producción se mantiene en 48,5 millones de toneladas.
Maíz: avance sostenido con buenos resultados
A diferencia de la soja, el maíz muestra un avance más significativo en la cosecha, alcanzando el 21,6 % del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 85,5 qq/Ha.
No obstante, las precipitaciones recientes también generaron interrupciones en las labores, por lo que el sector aguarda una mejora en las condiciones del suelo para retomar el ingreso a los lotes.
En términos regionales, los resultados son alentadores: el Núcleo Norte registra rindes de 99,3 qq/Ha, mientras que en el norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires se ubican en 94,3 qq/Ha.
En cuanto al maíz tardío, la mayor parte del área se encuentra en etapa de llenado de granos, con una condición de cultivo que ha mejorado sostenidamente en el último mes. Actualmente, el 95 % del área presenta un estado entre Normal y Excelente, con avances particularmente destacados en el sudeste bonaerense.
Girasol: demoras y excesos hídricos
El girasol es otro de los cultivos afectados por las condiciones climáticas. La cosecha alcanza el 83,5 % del área apta, con un progreso intersemanal de 7 puntos porcentuales, aunque con un retraso de 7,6 puntos respecto del promedio de las últimas campañas.
La situación se complica por los excesos hídricos, que afectan al 18,8 % del área aún en pie, especialmente en el centro y oeste de Buenos Aires. A esto se suma un descenso térmico que dificulta el secado de los suelos y limita la transitabilidad tanto en los lotes como en los caminos rurales.
En cuanto a los rindes, el oeste y sudoeste mantienen resultados similares o superiores al ciclo previo, mientras que el centro y sudeste presentan valores más ajustados, aunque aún por encima del promedio de los últimos cinco años. La proyección de producción se sostiene en 6,4 millones de toneladas.
La cosecha de sorgo granífero también avanza con lentitud, alcanzando el 15,5 % del área nacional, con un rendimiento promedio de 46,3 qq/Ha y un retraso interanual de 5,5 puntos porcentuales.
Al igual que en otros cultivos, los excesos hídricos podrían seguir condicionando el ritmo de recolección en los próximos días. Sin embargo, el estado general del cultivo es favorable: más del 90 % del área se encuentra en condición Normal a Excelente, lo que permite mantener la proyección de producción en 2,9 millones de toneladas.
Un escenario climático que condiciona, pero no cambia las proyecciones
El actual contexto climático plantea desafíos operativos para el sector agropecuario, principalmente en lo que respecta al ritmo de cosecha. Las lluvias, si bien resultan beneficiosas para el desarrollo de los cultivos, generan complicaciones logísticas que podrían extenderse en el corto plazo.
A pesar de estas dificultades, los buenos niveles de rendimiento y la mejora en la condición de los cultivos permiten sostener las estimaciones de producción, configurando un panorama que, aunque condicionado por el clima, mantiene perspectivas positivas para la campaña en curso.