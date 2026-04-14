Mercado de granos

Soja: la presión de cosecha se intensifica en medio de la tensión en Medio Oriente

Mientras EE. UU. e Irán no logran un acuerdo y persisten los conflictos en la región, el mercado agrícola entra en una “tensa calma”: la soja enfrenta fundamentos bajistas, Brasil acelera ventas y en Argentina la cosecha avanza con demoras climáticas y tensiones logísticas.