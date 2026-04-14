El mercado agrícola global atraviesa una etapa de alta volatilidad marcada por factores geopolíticos, productivos y comerciales.
Soja: la presión de cosecha se intensifica en medio de la tensión en Medio Oriente
Mientras EE. UU. e Irán no logran un acuerdo y persisten los conflictos en la región, el mercado agrícola entra en una “tensa calma”: la soja enfrenta fundamentos bajistas, Brasil acelera ventas y en Argentina la cosecha avanza con demoras climáticas y tensiones logísticas.
El conflicto en Medio Oriente, lejos de resolverse, suma incertidumbre: aunque Estados Unidos e Irán intentaron avanzar en negociaciones, no se alcanzaron acuerdos, mientras Israel mantiene ataques en el sur del Líbano, lo que pone en riesgo cualquier tregua y mantiene cerrado el estratégico estrecho de Ormuz.
En este contexto, la suba de la energía se desaceleró, pero el mercado sigue incorporando una “prima bélica”, especialmente en trigo y, en menor medida, en maíz y soja.
“Entramos en un espacio de tensa calma, donde el mercado espera definiciones: si hay acuerdo podríamos ver bajas fuertes, pero si el conflicto escala, el escenario se vuelve aún más complejo”, explica Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.
Al mismo tiempo, los fondos especulativos redujeron posiciones vendidas en soja y maíz, lo que contribuyó a estabilizar momentáneamente los precios. Sin embargo, la expectativa de fondo sigue siendo bajista para la soja. “Con tantos factores negativos acumulados, la baja en soja parece difícil de evitar si se normaliza el contexto internacional”, agrega Romano.
Presión global: cosechas, clima y decisiones productivas
En Estados Unidos comenzó formalmente la siembra de maíz, aunque con un avance inicial de apenas 3% del área, por debajo del promedio histórico. Las condiciones climáticas generan preocupación: los suelos presentan falta de humedad y persiste incertidumbre sobre el área a sembrar debido al aumento en los costos de fertilizantes.
En paralelo, el USDA difundió el primer relevamiento del trigo de invierno tras la hibernación, con apenas 35% en condición buena a excelente, muy por debajo de lo esperado y del año pasado, lo que podría sostener precios más firmes en ese cultivo.
A nivel global, Brasil se posiciona como un actor clave: se espera que intensifique sus ventas de soja durante abril, presionando las primas a la baja. Además, el país avanza en ensayos para incrementar el uso de biodiésel B20.
Argentina: cosecha demorada y tensiones en el mercado
En Argentina, la campaña avanza con dificultades. Las lluvias excesivas del último fin de semana frenaron las labores y la cosecha de soja muestra un avance inferior al 4%, aunque con rindes superiores a lo esperado: 40,4 qq/ha en el núcleo sur y 34,6 qq/ha en el norte.
“Cuando mejoren las condiciones de piso, veremos una aceleración de la cosecha que podría generar presión sobre los precios por cuestiones logísticas”, señala Romano.
El mercado local enfrenta además tensiones adicionales: una huelga de transportistas presiona los costos de flete (especialmente para productores alejados de los puertos) y la industria muestra una mayor capacidad de pago impulsada por la suba del aceite.
A pesar de ello, los productores se muestran reticentes a vender a precios bajos, con expectativas de una posible reducción en los derechos de exportación. “Si los productores retienen mercadería, la industria necesitará convalidar precios más altos para asegurarse volumen. Pero si los acopios se saturan, podrían verse forzados a vender, lo que terminaría moderando el mercado”, explica Romano.
Dinámica por cultivo
En cuanto a la soja, los fondos vendieron 3,2 millones de toneladas, aunque la posición comprada sigue siendo elevada (13,2 Mt). A nivel global, los stocks bajaron levemente y se mantienen por debajo de lo esperado. En Argentina, la condición del cultivo alcanza 81,5% entre normal y excelente.
En maíz, los fondos liquidaron 5,5 millones de toneladas, marcando la primera semana de reducción de posiciones. En el plano local, la cosecha supera el 21% con buena condición (84,5%). Sin embargo, podría haber menor ritmo de trilla mientras crece la demanda externa: hay 3,3 Mt en buques a la espera y declaraciones de exportación por 11,5 Mt (vs. 7,7 Mt el año pasado).
Finalmente, los stocks internacionales de trigo crecieron por encima de lo esperado, pero en EE. UU. el 71% del área presenta sequía, lo que introduce riesgos productivos hacia adelante.
El escenario combina factores contrapuestos: por un lado, la presión de cosecha y fundamentos bajistas en soja; por otro, riesgos climáticos y geopolíticos que sostienen los precios en maíz y trigo.
“Hoy el mercado está en un equilibrio inestable. La clave será si el conflicto en Medio Oriente encuentra una vía de resolución o escala. De eso dependerá gran parte de la dinámica de precios en las próximas semanas”, concluye Romano.