Ganadería

Exportaciones argentinas del complejo de carne y cueros bovinos, qué se exporta y a dónde

En 2025 el complejo bovino exportó un récord de US$ 4.727 M impulsado por mayores precios internacionales. El primer bimestre de 2026 alcanzó los US$ 764,3 M, apuntalado por los envíos a Israel y EE.UU.