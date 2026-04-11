Región Núcleo

Se paraliza la cosecha por lluvias y crecen los riesgos para la soja de 1ra

Todo abril en solo 8 días: la región núcleo acumuló 90 mm en promedio, el equivalente a las lluvias de todo el mes. El avance de cosecha de soja de primera está frenado en el 2% y crecen los riesgos de pérdidas de calidad. El maíz suma 4 Mt y se encamina a un récord productivo de 19,58 Mt.