Para este 2026

Mejores precios y más exportaciones elevan las divisas del agro que alcanzarían los US$ 35.375

La Bolsa de Comercio de Rosario elevó la proyección de liquidación de divisas del agro a US$ 35.375 millones para 2026. La mejora responde a mayores exportaciones de maíz y una suba en los precios internacionales.