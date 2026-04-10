La primera edición de Expo Dron en Santa Fe surge como una apuesta estratégica de la Sociedad Rural de Santa Fe para posicionar a la región como un polo de innovación tecnológica aplicada al agro.
Drones y agricultura de precisión: una muestra que apuesta al futuro del agro de la mano de Sociedad Rural de Santa Fe
El próximo 22 de abril se realizará en Santa Fe la primera edición de Expo Dron, un evento que marca un hito para la región en materia de innovación tecnológica aplicada al agro. Bajo el lema “Datos, estrategia y eficiencia: de la nube al campo”, la jornada buscará acercar herramientas concretas para mejorar la toma de decisiones productivas.
En diálogo con Campolitoral, el ingeniero agrónomo Juan Carlos Pujato explicó que la iniciativa responde tanto a la ubicación geográfica como a la infraestructura de la entidad. “Tenemos la suerte de estar en un punto estratégico de la región centro, lo que nos permite convocar no solo a productores de Santa Fe, sino también de Entre Ríos y Córdoba”, señaló.
En ese sentido, destacó que la institución cuenta con las condiciones necesarias para albergar este tipo de propuestas: “La Rural tiene una estructura centenaria y un predio que permite desarrollar exposiciones de tecnologías, por eso nos pareció interesantísimo avanzar con esta idea”.
Pujato remarcó además el carácter innovador del evento: “Es una de las primeras exposiciones de este tipo a nivel país, y vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias con el acompañamiento de los sponsors”.
Uno de los ejes centrales será la capacitación técnica. Durante la mañana, el especialista Esteban Frola brindará un curso intensivo sobre aplicaciones con drones, una tecnología que —según explicó el dirigente— “se maneja con bajo volumen y todavía está en una etapa muy nueva, de prueba y error”.
La propuesta incluirá una instancia teórica y otra práctica, con vuelo de drones y análisis de tarjetas hidrosensibles. “Va a ser una charla muy técnica, donde se abordarán variables como dosis de aplicación, tamaño de gota, velocidad y altura de vuelo”, detalló Pujato, y agregó que se entregarán certificados a los asistentes.
El evento apunta a un público amplio. “Nos gustaría que participen profesionales, ingenieros agrónomos, productores y también estudiantes, porque muchas veces estas tecnologías nuevas todavía no están en los claustros académicos”, sostuvo el secretario de la SRSF, quien definió la jornada como “una oportunidad para capacitarse en lo que se viene”.
Tecnología, datos y nuevas herramientas para la producción
Si bien el foco estará puesto en los drones, la jornada ampliará la mirada hacia el conjunto de herramientas que integran la agricultura de precisión.
Además de Frola, participarán técnicos del INTA, como Daniel Di Benedetto y Carlos Navarro, quienes abordarán el uso de drones, imágenes satelitales y análisis de datos aplicados al agro.
“Focalizamos en el dron, pero la jornada no se circunscribe solo a eso. La idea es mostrar todo lo que es tecnología aplicada, agricultura de precisión, muestreo de suelo e interpretación de imágenes, volcado a software que permita hacer aplicaciones variables y controles localizados”, explicó Pujato.
En esa línea, adelantó uno de los desarrollos más innovadores que se presentarán, impulsado por Campo y Asociados. Se trata de un sistema que, mediante imágenes infrarrojas captadas por drones, permite relevar la hacienda y estimar su peso en kilos vivos.
“Con un solo vuelo, un productor puede saber cuánta hacienda tiene y qué peso tiene. Es un avance enorme que abre mil posibilidades”, afirmó el dirigente.
Finalmente, Pujato puso el foco en el contexto productivo actual y la necesidad de adaptarse. Según indicó, en un escenario de mayor estabilidad económica, la eficiencia pasa a ser determinante: “Los márgenes van a estar muy ajustados y va a ser clave ser eficiente produciendo”, comentó el santafesino.
Datos, estrategia y eficiencia: de la nube al campo
El lema de la jornada —“Datos, estrategia y eficiencia: de la nube al campo”— no es casual. Según explicó el ingeniero agrónomo Juan Carlos Pujato, responde a un cambio profundo en la forma de producir.
“El contexto inflacionario muchas veces tapa errores. Hoy estamos en un modelo que tiende a estabilizarse y eso obliga a ser mucho más eficientes”, sostuvo.
Pujato remarcó que el nuevo escenario exige dejar atrás prácticas tradicionales y avanzar hacia una gestión más analítica. “Antes había recetas que se repetían año a año; hoy hay que sentarse a ver los números, analizar si conviene o no conviene y trabajar en conjunto con los técnicos”, explicó. Y agregó: “Pasamos de decisiones heredadas a un análisis mucho más consciente y real de la situación”.
Dentro de ese cambio de paradigma, el dirigente puso especial énfasis en el desarrollo de la ganadería de precisión. Según indicó, se trata de ajustar cada variable del sistema productivo para mejorar la eficiencia.
“Vemos que el stock agrario en los últimos 40 años no ha aumentado, incluso ha disminuido, mientras que la población se duplicó. Hay un desfasaje claro, pero también una gran oportunidad”, señaló.
En ese sentido, destacó el contexto internacional favorable: “Hay buenos precios y un mercado ávido de proteína animal. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y ser lo más eficientes posible para que Santa Fe sea pionera en producción ganadera de precisión”.
Inscripción abierta y acceso gratuito
Pujato confirmó que la participación en el evento será abierta y gratuita. La inscripción se realiza a través de las redes sociales de la Sociedad Rural de Santa Fe, donde se habilitó una instancia de preinscripción para facilitar la organización.
“La entrada es libre y gratuita, pero pedimos que se preinscriban por una cuestión organizativa”, aclaró.
Además, habrá un almuerzo opcional en formato VIP con costo, mientras que quienes no opten por esa alternativa podrán asistir con modalidad libre. “Pensamos también en los estudiantes, que pueden venir con su mate y aprovechar una capacitación que les va a servir y por la que además se les va a otorgar un certificado”, destacó.
Finalmente, el dirigente reafirmó el objetivo de la entidad: “Queremos ser referentes en capacitación en la ciudad de Santa Fe, en todos los temas vinculados al sector”.