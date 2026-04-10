Expo Dron

Drones y agricultura de precisión: una muestra que apuesta al futuro del agro de la mano de Sociedad Rural de Santa Fe

El próximo 22 de abril se realizará en Santa Fe la primera edición de Expo Dron, un evento que marca un hito para la región en materia de innovación tecnológica aplicada al agro. Bajo el lema “Datos, estrategia y eficiencia: de la nube al campo”, la jornada buscará acercar herramientas concretas para mejorar la toma de decisiones productivas.