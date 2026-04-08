Radiografía de un cambio de ciclo

Por qué la menor oferta de terneros está reconfigurando el negocio ganadero

Los datos del primer trimestre de 2026 confirman un giro estructural en la ganadería nacional: una caída del 21% interanual en el movimiento de terneros durante marzo y una apuesta firme por la recría pastoril. Con feedlots que se llenan más lento y animales que llegan a la faena con mayor peso, el sector atraviesa una transición hacia sistemas de producción más largos y eficientes.