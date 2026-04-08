Una empresa argentina vinculada a la maquinaria agrícola dio un paso clave en su estrategia de crecimiento al ingresar al mercado de capitales mediante la emisión de obligaciones negociables (ON), una herramienta financiera que le permitirá captar fondos para potenciar su desarrollo.
Una empresa del agro debutó en el mercado de capitales para financiar su crecimiento
La firma emitió obligaciones negociables con fuerte demanda de inversores y apunta a expandir su capacidad productiva, tecnológica y comercial.
La operación fue calificada como exitosa, con una demanda que superó ampliamente el monto previsto, reflejando el interés de los inversores en el sector agroindustrial y en compañías con trayectoria y proyección.
Debut financiero con fuerte respaldo del mercado
Se trata de Apache S.A., firma con sede en Las Parejas (Santa Fe), que concretó su primera emisión de obligaciones negociables por un total de 3,9 millones de dólares, a dos años de plazo.
Con casi siete décadas de trayectoria —69 años de trabajo junto al productor y el contratista rural— la compañía concretó así un hito en su historia, al dar el salto al mercado de capitales como parte de una estrategia de crecimiento de largo plazo.
El interés del mercado quedó evidenciado en las ofertas recibidas, que superaron los 6 millones de dólares, lo que confirma la confianza de los inversores en el perfil productivo y financiero de la compañía.
Desde la empresa destacaron que esta herramienta les permite abrirse a nuevos inversores y fortalecer su estructura de financiamiento, en un contexto donde la innovación tecnológica resulta clave para el crecimiento del sector.
Fondos para innovación y expansión
Los recursos obtenidos estarán destinados a capital de trabajo, inversiones en innovación y expansión comercial tanto en el mercado interno como en el exterior.
En este sentido, la firma busca responder a la creciente demanda de implementos de alta precisión, en un contexto donde el salto tecnológico se vuelve clave para el desarrollo del sector agropecuario.
En esa línea, proyecta un crecimiento sostenido en ventas y producción, impulsado por nuevas inversiones y el desarrollo de equipos de última generación.
Claves del interés inversor
El asesor financiero de la empresa Diego Ruggeri explicó que “la excelente performance operativa de la compañía, reflejada en un EBITDA robusto, junto con un ratio de apalancamiento conservador, fueron los pilares que despertaron un marcado apetito entre los inversores”.
Además, destacó que esa solidez crediticia permitió que la colocación fuera recibida “con gran optimismo, logrando una amplia convocatoria en el mercado de capitales”.
La emisión, estructurada a dos años, se convirtió en una de las primeras ON pyme avaladas por bancos en dólares, lo que refuerza el perfil financiero de la compañía.
Crecimiento y estrategia productiva
Desde la empresa remarcaron que este paso forma parte de un proceso que venían planificando desde hace tiempo. “La emisión de la Obligación Negociable fue muy importante, porque veníamos trabajando hace mucho tiempo en este lanzamiento al mercado de capitales”, señaló el gerente comercial, Fernando Porcel.
El ejecutivo destacó que la firma atraviesa un período de expansión, tras haber registrado en 2025 un crecimiento cercano al 30% en producción respecto al año anterior, y proyecta un nuevo incremento para este año impulsado por inversiones en planta y el posicionamiento de nuevos productos.
Entre ellos, mencionó el lanzamiento reciente de una nueva sembradora de última generación, que amplía la oferta tecnológica de la compañía y refuerza su posicionamiento en el mercado.
Proyección productiva y nuevos desarrollos
De cara a lo que viene, Apache prevé continuar con su plan de expansión, con foco en el desarrollo de nuevos productos, el fortalecimiento de su red comercial y la incorporación de tecnología.
Además, avanza en proyectos de alcance internacional, incluyendo la producción de maquinaria en alianza con empresas del exterior, como parte de una estrategia para ampliar su presencia global y aumentar el volumen de ventas.
En ese marco, la compañía proyecta un crecimiento del orden del 20% interanual en dólares, consolidando su posicionamiento en el mercado y reafirmando su apuesta por la innovación y el desarrollo del agro argentino.