Análisis

Medio Oriente, fertilizantes y cambios en la siembra en Estados Unidos: el combo que redefine el mercado global de granos

La incertidumbre geopolítica, el salto en los costos energéticos y los nuevos datos del USDA reconfiguran las expectativas para soja, maíz y trigo, según un análisis de Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.