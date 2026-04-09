El Gobierno nacional presentó oficialmente la “Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos”, una misión comercial estratégica orientada a potenciar las exportaciones y afianzar la presencia del producto en uno de los mercados más exigentes a nivel global.
Con foco en tres ciudades, la carne argentina sale a conquistar el mercado estadounidense
El Gobierno nacional lanzó la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial que busca fortalecer exportaciones y posicionar el producto en un mercado altamente competitivo.
El anuncio se realizó en la Casa Rosada y estuvo encabezado por Karina Milei, junto a funcionarios del área económica, productiva y referentes del sector cárnico.
La iniciativa se desarrollará entre el 27 de abril y el 1 de mayo en tres plazas clave del mercado estadounidense: Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. Allí, empresas frigoríficas argentinas participarán de una agenda intensiva que incluirá rondas de negocios, encuentros sectoriales y acciones de promoción.
Una apuesta a la inserción internacional
El proyecto fue diseñado de manera conjunta por PromArgentina y distintos organismos del Estado, con el objetivo de fortalecer la inserción internacional de la carne argentina.
Durante la presentación, también participaron el canciller Pablo Quirno, el titular de PromArgentina, Diego Sucalesca, y autoridades del sector agroalimentario, quienes destacaron la importancia de esta misión en un contexto global altamente competitivo.
Uno de los aspectos más relevantes es que, por primera vez, PromArgentina organizará una ronda de negocios en el exterior, llevando directamente a empresas exportadoras a vincularse con compradores estratégicos en Estados Unidos.
El respaldo del sector privado
La misión contará con la participación de importantes actores de la industria frigorífica, nucleados en entidades como el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y el Consorcio ABC. Empresarios del sector acompañarán las gestiones oficiales en busca de consolidar la reputación de la carne argentina como un producto premium.
El objetivo central es generar vínculos comerciales duraderos con importadores y distribuidores estadounidenses, además de posicionar la marca país en un segmento de alto valor agregado.
Un contexto favorable para crecer
La iniciativa se enmarca en un escenario positivo para el sector exportador, tras la reciente ampliación del cupo de exportación hacia Estados Unidos, que habilita 80.000 toneladas adicionales. Esta medida abre nuevas oportunidades para incrementar la participación argentina en ese mercado.
Impulsada también por la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la Embajada argentina en Estados Unidos, la Semana de la Carne Argentina forma parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar al país como proveedor confiable de alimentos de calidad.
Con esta acción, el Gobierno busca no solo incrementar las exportaciones, sino también fortalecer el posicionamiento internacional de uno de los productos emblemáticos de la economía argentina, en un mercado clave para su desarrollo futuro.