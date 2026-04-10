El martes 12 de mayo a las 14:30 hs en el Auditorio Select Sires de la Sociedad Rural de San Francisco, bajo un enfoque técnico y analítico, el espacio reunirá miradas complementarias que buscan responder una misma pregunta: ¿cuánto del potencial productivo de un animal se define en los primeros meses de vida y cómo evitar perderlo?
Crianza y reposición en foco: estrategias y herramientas para maximizar litros en el tambo
El Taller de Crianza Artificial de Terneros pondrá el foco en uno de los eslabones más sensibles y determinantes de la producción lechera. Cómo las condiciones de crianza y la genética pueden determinar resultados en los primeros meses de lactancia y herramientas para un correcto monitoreo sobre la reposición, serán algunos abordajes de las conferencias.
Por un lado, la especialista Marcela Martínez, de la Universidad Nacional de Salta, abordará el concepto de que “el futuro del tambo se define desde el primer día de vida”, haciendo especial hincapié en cómo los eventos que atraviesan las terneras durante sus primeros 60 días de lactancia condicionan de manera directa su desempeño futuro en la producción del tambo.
Bajo este paraguas, explicará el concepto de “Impacto Acumulado”, una idea que interpela al manejo cotidiano en los tambos. Problemas frecuentes como diarreas, enfermedades respiratorias o fallas en el suministro de calostro no solo generan pérdidas inmediatas, sino que dejan una huella productiva irreversible.
“Según datos relevados, una ternera que atraviesa episodios sanitarios adversos puede perder hasta 500 litros de leche en su primera lactancia, afectando además todo su ciclo productivo posterior”, explica Martínez.
En este sentido, la charla también pondrá en relación la genética seleccionada en cada establecimiento con el manejo aplicado en la crianza. La premisa es clara: no alcanza con elegir una buena genética si luego las condiciones de crianza deterioran ese potencial. “La producción esperada a los 305 días puede verse significativamente reducida si no se respetan parámetros clave de desarrollo”, advierte.
También destaca la necesidad de acompañar correctamente el crecimiento isométrico y alométrico de las terneras durante la recría, permitiendo un adecuado desarrollo. Este aspecto resulta fundamental para evitar que el propio crecimiento del animal se convierta en una limitante estructural de su capacidad productiva.
Una herramienta para diagnosticar y monitorear
Complementando el enfoque del taller, Federico Demateis, del INTA AER Trenque Lauquen, presentará una innovadora herramienta orientada a mejorar la gestión de la reposición en los tambos, bajo el concepto de que “medir es el primer paso para crecer”.
Su exposición partirá de un diagnóstico concreto de las crianzas y recrías en la Cuenca Oeste de Buenos Aires, donde se identificaron brechas significativas entre las prácticas recomendadas y su nivel real de adopción en establecimientos comerciales.
“Trabajamos sobre la base de 46 tambos de la Cuenca Oeste de Buenos Aires. A partir de este análisis, se avanzó en la identificación de los factores que limitan la implementación de buenas prácticas, que pueden implementar tanto productores como asesores”, subrayó Demateis.
En respuesta a esta problemática, el equipo del INTA desarrolló una herramienta de diagnóstico y monitoreo que permite evaluar de manera cuantitativa el grado de implementación de prácticas clave en las etapas de crianza, recría y preparto.
“Este instrumento, que será presentado en TodoLáctea previo a su lanzamiento oficial, busca transformarse en un aliado concreto para la toma de decisiones dentro del sistema productivo”, explicó el profesional.
El programa del Taller de Crianza Artificial de Terneros
El evento será coordinado por la Ing. Agr. Georgina Frossasco, del INTA EEA Rafaela, y contendrá las siguientes conferencias.
Calostro y alimentación de precisión. A cargo de Luis Cortella, empresa Teknal. Diagnóstico, caracterización y control de diarrea neonatal en terneros. De la mano de Clara Fernandez Boglione, gerente técnica y de marketing para Ganadería de MSD Salud Animal Argentina.
Uso responsable de antibióticos. ¿Cómo evitar la resistencia?
Conferencia de Agostina Peña – profesional del INTA EEA Rafaela. ¿Está listo tu ternero para dejar la guachera? Presentación LactiproFLX calf. Diserta: Marcello Guadagnini (Italia), gerente técnico de Axiota Animal Health. Partner: Vetanco.
Medir para crecer: nueva herramienta para el monitoreo del programa de reposición. A cargo de Federico Demateis - INTA AER Trenque Lauquen.
El futuro del tambo se define desde el primer día de vida. Impacto de la crianza y recría en el tambo. Por Marcela Martinez - Universidad Nacional de Salta. Ronda de preguntas y cierre del Taller.
Tras el cierre del encuentro, los interesados podrán asistir a una conferencia sobre “Estrategias y nuevas tecnologías de precisión para lograr una crianza exitosa, de la mano de la Dra. Melissa Cantor. Assistant Professor – Precision Dairy Science, en el Departamento de Animal Science de Pennsylvania State University; que se realizará en el auditorio principal “Jorge Chemes”..
Sobre TodoLáctea 2026
Es la Exposición Comercial, Industrial, de Servicios y Capacitación más importante de Argentina y el Cono Sur que refleja a la cadena láctea. Es organizada por el Grupo TodoAgro y su edición 2026 se realizará en la Sociedad Rural de San Francisco, provincia de Córdoba.
Contará con más de 220 stands comerciales, eventos de capacitación y concursos del que formarán parte 120 disertantes nacionales e internacionales, más una gran expo y jura del Holando Argentino.