Lechería

Crianza y reposición en foco: estrategias y herramientas para maximizar litros en el tambo

El Taller de Crianza Artificial de Terneros pondrá el foco en uno de los eslabones más sensibles y determinantes de la producción lechera. Cómo las condiciones de crianza y la genética pueden determinar resultados en los primeros meses de lactancia y herramientas para un correcto monitoreo sobre la reposición, serán algunos abordajes de las conferencias.