A la altura de Colastiné

Evitó un choque, perdió el control y su automóvil terminó incendiado en Ruta 1

El conductor realizó una maniobra evasiva tras la imprudencia de otro vehículo que cruzó un semáforo en rojo. El damnificado logró salir a tiempo antes de que el fuego consumiera el rodado.