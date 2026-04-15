Un automóvil se incendió en la noche del martes, alrededor de las 21:46, sobre la Ruta Provincial N° 1 a la altura del kilómetro 5,5 —mano hacia la ciudad de Santa Fe, en jurisdicción de Colastiné—, luego de una maniobra evasiva que realizó su conductor para evitar una colisión.
Evitó un choque, perdió el control y su automóvil terminó incendiado en Ruta 1
El conductor realizó una maniobra evasiva tras la imprudencia de otro vehículo que cruzó un semáforo en rojo. El damnificado logró salir a tiempo antes de que el fuego consumiera el rodado.
El hecho fue reportado inicialmente como un posible foco ígneo vehicular y motivó la intervención de personal policial, bomberos y servicios de emergencia.
Cruzó en rojo y escapó
Según las primeras actuaciones, el episodio se desencadenó cuando el conductor del vehículo siniestrado, un hombre de 56 años, circulaba a bordo de un Audi A3 gris. En esas circunstancias, otro automóvil —un Volkswagen Gol blanco— habría cruzado un semáforo en rojo, obligándolo a realizar una maniobra brusca para evitar el impacto.
Producto de esa acción, el conductor perdió el control del rodado, que terminó desplazándose hacia la colectora, en el carril oeste. Una vez detenido y ya fuera del vehículo, el hombre advirtió que el automóvil comenzaba a incendiarse, situación que fue rápidamente reportada a la central de emergencias.
Trabajo de bomberos
Minutos después arribaron al lugar efectivos policiales, junto con una dotación de bomberos zapadores que trabajó para sofocar las llamas. También se hizo presente una unidad del servicio de emergencias 107, cuyo personal asistió al conductor en el lugar. Según se informó, no fue necesario su traslado a un centro de salud.
Las actuaciones quedaron en manos de la dependencia con jurisdicción en la zona, mientras se procura establecer con precisión la mecánica del hecho y la intervención del segundo vehículo involucrado, que no permaneció en el lugar.