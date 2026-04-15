Con la aprehensión de dos personas y el secuestro de numerosos elementos sustraídos, la policía logró esclarecer un importante robo domiciliario ocurrido en la zona de la costa santafesina. El hecho tuvo lugar en una vivienda de calle Los Lapachos al 1800, en jurisdicción de San José del Rincón, y la víctima fue una mujer de 41 años.
Aclaran importante robo en la costa santafesina; dos detenidos
La policía secuestró televisores, electrodomésticos y pertenencias denunciadas por la víctima. El operativo fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico de la Costa y la Comisaría 14.
De acuerdo con las actuaciones, el caso comenzó a investigarse a partir de la denuncia por un robo consumado, lo que motivó la intervención del Comando Radioeléctrico de la Costa. A partir de las primeras diligencias, personal de la Comisaría 14, siguiendo directivas de la 6ta. Zona de Inspección, avanzó con tareas investigativas que derivaron en una requisa domiciliaria en calle San Martín.
Botín recuperado
El procedimiento arrojó resultado positivo, permitiendo el secuestro de una importante cantidad de objetos vinculados al hecho.
Entre ellos se destacan tres televisores, un monitor de computadora, electrodomésticos varios —como un frigobar, una freidora y una plancha industrial—, además de prendas de vestir, calzados, elementos de medicina y otros bienes personales que habían sido denunciados como sustraídos.
Dos detenidos
En el mismo operativo fueron aprehendidos un hombre de 38 años y una mujer de 23, sindicados como presuntos autores del robo. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras se continúan las actuaciones para determinar la totalidad de lo sustraído y eventuales conexiones con otros hechos similares.
Fuentes policiales señalaron que el procedimiento permitió recuperar gran parte de los elementos robados y representar un avance significativo en el esclarecimiento del caso, que había generado preocupación entre vecinos de la zona costera.