Un hombre de 35 años fue aprehendido en las últimas horas por la mañana en San José del Rincón, en el marco de una investigación por un grave hecho de “entradera” que incluyó la privación ilegítima de la libertad de la víctima.
Entradera violenta en Rincón: detienen a un sospechoso y recuperan parte del botín
Fue aprehendido tras dos allanamiento. Le secuestraron dinero, un celular y objetos denunciados como robados. La causa sigue abierta y no descartan la participación de otros implicados.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 10:50, tras una serie de tareas investigativas desarrolladas por personal del Comando Radioeléctrico Zona Costa en conjunto con efectivos de la Comisaría Distrito 14, bajo la supervisión de la 6ta.Zona de Inspección.
La causa se originó a partir de un hecho ocurrido en una vivienda de calle San Martín al 1500, donde un hombre de 56 años fue víctima de un violento robo.
Dueño de casa maniatado
Según fuentes policiales, durante el ilícito el damnificado fue reducido y privado de su libertad mientras los autores sustraían diversos elementos de valor, entre ellos dinero en efectivo, un teléfono celular, relojes, prendas de vestir y otros objetos personales.
En el marco de la investigación, se realizaron requisas domiciliarias. La primera de ellas arrojó resultado negativo, mientras que en un segundo inmueble, ubicado en calle Gamboa al 1600, se obtuvo un resultado positivo.
Un detenido
Allí, los efectivos lograron secuestrar dinero en moneda nacional y extranjera, un teléfono celular y otros elementos que habían sido denunciados como robados. En el mismo procedimiento se concretó la aprehensión del principal sospechoso, un hombre de 35 años, sindicado como autor del hecho.
El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente el caso y determinar si hubo otros involucrados.
El operativo permitió avanzar significativamente en la investigación de un hecho de extrema gravedad que había generado preocupación en la comunidad de la zona costera.