Un robo importante fue denunciado en el Centro de Salud Nueva Pompeya, ubicado en Gorriti al 4100. La víctima, una mujer de 57 años a cargo del establecimiento, advirtió al iniciar su jornada que los equipos de aire acondicionado no funcionaban. Personal policial constató luego el faltante de compresores en al menos cinco equipos, además de daños en rejas y sistemas de protección.
Robo en el Centro de Salud Nueva Pompeya: desmantelan equipos de aire acondicionado
Delincuentes actuaron de madrugada y sustrajeron compresores tras dañar las estructuras de protección en la cubierta del inmueble ubicado en Gorriti 4100.
De acuerdo con las primeras actuaciones, los delincuentes habrían operado durante la noche o primeras horas de la madrugada, accediendo a la parte superior del edificio. Allí desmontaron con precisión las unidades externas de los equipos de climatización, dejando partes dispersas sobre la losa.
Ladrones con herramientas
La escena evidenció un accionar meticuloso: no sólo retiraron piezas clave de los aparatos, sino que también vulneraron las estructuras metálicas que los protegían, lo que sugiere el uso de herramientas y cierto conocimiento técnico.
Fuentes policiales indicaron que, al momento del arribo, los efectivos observaron restos de los equipos desarmados sobre el techo, confirmando la sustracción de las denominadas “bochas” o compresores, componentes de alto valor en el mercado informal. La intervención incluyó la comunicación inmediata con la central y la posterior remisión de las actuaciones a la dependencia correspondiente.
Funcionamiento afectado
El hecho generó preocupación entre el personal del centro de salud, ya que la sustracción afecta de manera directa el normal funcionamiento de los consultorios, en especial en jornadas de temperaturas complicadas.
No se descarta que el número de equipos dañados o sustraídos sea mayor, en función de relevamientos posteriores realizados por las autoridades del establecimiento.
Por el momento no hay personas identificadas como responsables. La causa quedó caratulada como Robo y es investigada por la Comisaría 26, bajo la órbita de la Unidad Regional I, con diligencias orientadas a determinar la autoría y recuperar los elementos sustraídos.