En la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero, lo que debía ser un procedimiento de rutina terminó convertido en una secuencia de violencia, tensión y fuga sobre la ruta.
Tucumán: un médico atropelló a un policía al escapar de un control antidrogas y fue detenido
Tras frenar en el puesto fronterizo con Santiago del Estero, el hombre se negó a someterse a la prueba, embistió a un efectivo y escapó. El efectivo herido permanece bajo atención médica.
El episodio ocurrió en el puesto fronterizo Valentín Jiménez, ubicado sobre la ruta nacional 9, donde personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizaba un control antidrogas.
Según la reconstrucción de los hechos, el conductor de un vehículo, identificado como médico, detuvo la marcha ante el operativo pero se mostró reticente a completar la prueba prevista por los agentes.
En cuestión de segundos, la situación escaló. El automovilista aceleró, embistió a uno de los policías que participaba del procedimiento y escapó del lugar, lo que activó de inmediato un operativo cerrojo.
La fuga
La huida abrió una persecución por varios kilómetros sobre la traza vial que conecta a ambas provincias. La escena, por su violencia y velocidad, obligó a desplegar un seguimiento urgente para evitar que el conductor se perdiera de vista.
El sospechoso fue finalmente interceptado a unos 60 kilómetros del lugar inicial, en la zona de una rotonda o empalme vial.
Una vez reducido, el profesional fue aprehendido y trasladado bajo medidas de seguridad, mientras las autoridades avanzaban con las actuaciones para determinar su responsabilidad en el hecho.
Del otro lado quedó el efectivo herido, que sufrió lesiones de consideración y debió ser asistido médicamente tras el impacto. De acuerdo con la información publicada, permanece bajo tratamiento y con cobertura de la ART.
El caso sumó además un elemento clave: el momento de la embestida quedó registrado en imágenes. Ese material ya integra el expediente y es observado como una prueba central para reconstruir la mecánica del episodio.