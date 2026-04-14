Este martes, se registró un grave siniestro vial en el kilómetro 19 de la autopista Rosario–Santa Fe, a la altura del Acceso Norte en jurisdicción de San Lorenzo, donde colisionaron tres camiones y una camioneta; como consecuencia, un hombre de 47 años identificado como Sebastián H. resultó con lesiones de extrema gravedad y debió ser trasladado en helicóptero sanitario en código rojo.
Impresionante choque múltiple en la autopista Rosario–Santa Fe; un herido fue evacuado en helicóptero
Se vieron involucrados tres camiones y una camioneta. Un conductor quedó atrapado en su cabina y debió ser rescatado por bomberos. Luego fue trasladado en un helicóptero sanitario.
Según informaron fuentes de la Unidad Regional XVII, el hecho motivó la intervención urgente de personal del Comando Radioeléctrico Central, que al arribar al lugar constató la magnitud del impacto y un escenario complejo, con uno de los conductores atrapado dentro de la cabina de su vehículo.
Ante la situación, se activó el protocolo de emergencia y se coordinó el despliegue simultáneo de distintos servicios. Bomberos Zapadores trabajaron en las tareas de rescate para liberar al hombre, mientras que unidades sanitarias brindaban las primeras asistencias en el lugar.
Debido a la gravedad de las lesiones, se dispuso su traslado mediante un helicóptero sanitario hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario. De acuerdo a lo señalado, el paciente se encontraba consciente al momento de la aeroevacuación, aunque su cuadro era crítico.
El operativo implicó un importante despliegue logístico sobre la traza de la autopista, donde también se llevaron adelante tareas de ordenamiento del tránsito y preservación de la escena para determinar las causas del siniestro.
Las actuaciones continúan en curso, mientras se procura establecer la mecánica del hecho y la eventual responsabilidad de los conductores involucrados.