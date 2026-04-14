Un nuevo episodio de violencia se registró en la ciudad de Santa Fe y tuvo como víctimas a trabajadores del servicio eléctrico. El hecho ocurrió este lunes por la mañana en barrio Los Troncos, en inmediaciones de las calles Azcuénaga y Smith, cuando un grupo de operarios fue atacado mientras realizaba tareas en la vía pública.
Agredieron a trabajadores de la EPE en barrio Los Troncos y repudian el ataque
Un grupo de operarios que realizaba tareas en la zona fue atacado a piedrazos y debió retirarse del lugar tras daños en un vehículo. El hecho generó un fuerte rechazo gremial y reavivó el debate por la seguridad de quienes prestan servicios esenciales.
Según se informó, el episodio tuvo lugar alrededor de las 8.30, cuando los trabajadores debieron abandonar el lugar luego de recibir agresiones con piedras y distintos proyectiles. Como consecuencia del ataque, una unidad de trabajo resultó dañada, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.
El incidente generó preocupación en el sector y volvió a poner en foco la exposición a situaciones de riesgo que enfrentan quienes desarrollan tareas en territorio, muchas veces en contextos de conflictividad social.
Un contexto de creciente tensión
Tras lo ocurrido, desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe difundieron un duro comunicado en el que advirtieron sobre una escalada de violencia contra los trabajadores del sector.
“Hoy volvimos a cruzar un límite”, señalaron, y remarcaron que este tipo de hechos “no son aislados ni casuales”, sino que se producen en un contexto de “creciente tensión social, alimentado por discursos irresponsables y acusaciones infundadas”.
En ese sentido, desde la organización gremial insistieron en que los operarios “no definen tarifas ni toman decisiones empresariales o políticas”, pero aun así “terminan siendo blanco de agresiones por medidas que les son completamente ajenas”.
El documento también fue contundente al marcar una postura: “No vamos a naturalizar esta situación. No vamos a permitir que se siga señalando, hostigando y poniendo en riesgo a trabajadores que cumplen con su labor con compromiso y responsabilidad”.
Repudio a nivel nacional
El hecho también generó repercusiones a nivel nacional. La Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza expresó su “más enérgico repudio” frente a las agresiones ocurridas en Santa Fe.
A través de una nota dirigida al sindicato local, el Secretariado Nacional manifestó su solidaridad con los trabajadores afectados y rechazó “toda forma de intimidación que atente contra la convivencia democrática, el respeto institucional y la paz social”.
Además, remarcaron que “la violencia no tiene lugar en una sociedad que aspira al diálogo, la justicia y la construcción colectiva”, y subrayaron la necesidad de proteger a quienes sostienen servicios esenciales.
Reclamo y advertencia
Desde el gremio santafesino cerraron el mensaje con una consigna clara: “Con los trabajadores no. Basta de violencia”.
El episodio vuelve a encender alarmas sobre la seguridad en los barrios y la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para quienes desempeñan tareas esenciales en la vía pública, en un escenario donde la conflictividad social parece ir en aumento.