Santa Fe ciudad

Agredieron a trabajadores de la EPE en barrio Los Troncos y repudian el ataque

Un grupo de operarios que realizaba tareas en la zona fue atacado a piedrazos y debió retirarse del lugar tras daños en un vehículo. El hecho generó un fuerte rechazo gremial y reavivó el debate por la seguridad de quienes prestan servicios esenciales.