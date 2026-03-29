Jauría de perros atacó y casi mata a un operario de la EPE en Santa Fe

Un operario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) resultó con heridas de consideración luego de ser atacado por una jauría de perros mientras realizaba tareas de control de medidores en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió el viernes por la mañana y derivó en actuaciones policiales y sanitarias.
De acuerdo al reporte oficial, el episodio se produjo cerca de las 8.15 en calle Azcuénaga al 6200. La víctima, de 30 años, empleado de la EPE, se encontraba recorriendo domicilios para la toma del estado de medidores.
Las lesiones en el operario de la EPE atacado por perros. Foto: Gentileza
Según su propio testimonio, mientras caminaba por la vía pública, desde una vivienda salieron al menos tres perros de raza pitbull que lo atacaron directamente. Uno de ellos lo mordió en el tobillo, provocando su caída, momento en que los animales intensificaron la agresión.
Ya en el suelo, el operario sufrió mordeduras en distintas partes del cuerpo: brazo, codo izquierdo, tobillo derecho, glúteo y también en la zona frontal de la cabeza. A la escena se sumaron además perros mestizos que circulaban por el lugar, configurando un ataque en jauría.
Intervención de vecinos y asistencia médica
La situación pudo haber tenido consecuencias mucho más graves de no ser por la rápida reacción de vecinos, quienes acudieron con palos para ahuyentar a los animales y lograr que cesara el ataque.
Las lesiones en el operario de la EPE atacado por perros. Foto: Gentileza
Minutos después, los propietarios de los perros asistieron al trabajador y lo resguardaron en su vivienda, exhibiendo además la documentación sanitaria de los animales.
"Lo podrían haber matado"
El operario fue atendido inicialmente en la comisaría de Los Troncos y luego se trasladó por sus propios medios al hospital Iturraspe, donde recibió curaciones por las heridas. Fuentes cercanas indicaron que, pese a la violencia del episodio, no fue necesaria su internación y su estado general es bueno.
Desde la policía se dio intervención a las autoridades competentes, incluyendo personal municipal, a fin de constatar la situación de los canes involucrados y su correspondiente registro sanitario.
Las lesiones en el operario de la EPE atacado por perros. Foto: Gentileza
Un compañero de la víctima confirmó que eran cuatro los trabajadores que realizaban tareas en la zona y que el ataque involucró a más animales de los inicialmente mencionados. “Fue una jauría, lo podrían haber matado”, sintetizó.
Ataque a pedradas en Villa del Parque
En paralelo, se conoció otro episodio de violencia que tuvo como blanco a una cuadrilla de trabajadores, esta vez en barrio Villa del Parque.
Según relataron testigos, operarios que realizaban un corrimiento de línea eléctrica en el marco de obras impulsadas por el municipio fueron hostigados por un grupo de personas. La situación escaló cuando uno de los individuos sustrajo una pala, lo que motivó la intervención policial.
Tras la aprehensión de uno de los involucrados, otros sujetos comenzaron a arrojar piedras contra los camiones y el personal, provocando daños materiales, como rotura de vidrios y abolladuras, y lesiones leves a uno de los trabajadores, quien recibió un impacto en la zona lumbar.
Vecinos del sector señalaron que el ataque podría estar vinculado a grupos que operan en el barrio y que se oponen a las obras, pese a que las mismas representan mejoras en las condiciones habitacionales de la zona.