Entrevista

“Queremos que se respeten las garantías”: la esposa de Juan Trigatti volvió a reclamar justicia ante la Corte

El caso del profesor de educación física Juan Trigatti volvió a instalarse con fuerza en la agenda judicial santafesina. A cinco años del inicio del proceso, su esposa, Fernanda Deluca, renovó el reclamo por lo que considera una vulneración de garantías constitucionales y pidió que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revise la condena.