Caso Trigatti: concentración y entrega de carta a la Corte Suprema de la provincia
Familiares y allegados entregarán un documento con 1.500 firmas para que se revise el respeto de las garantías procesales. Los convocantes cuestionan la revocación de la absolución dictada en el juicio oral.
El profesor Juan Trigatti, en el centro de la polémica. Foto: archivo El Litoral
Este martes, a partir de las 11, familiares, colegas, allegados y vecinos del profesor Juan Trigatti, se reunirán en la Plaza 25 de Mayo, frente a los Tribunales de Santa Fe, con la intención de entregar a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe un documento que ya reúne unas 1.500 firmas.
El objetivo es uno: pedir que el máximo órgano judicial revise si, en el derrotero del expediente que terminó con Trigatti condenado y detenido por abuso sexual, se respetaron de manera estricta las garantías constitucionales.
La convocatoria no es neutra ni tímida. “Exigimos que se respeten las garantías constitucionales y el fallo de absolución de Juan Trigatti”, sostiene el mensaje que circula en redes y grupos de mensajería. El planteo pone el foco en un punto sensible: la revocación de una absolución dictada en juicio oral.
Del juicio oral a la condena
El caso tuvo un giro que marcó un antes y un después. El primer tribunal que intervino en el debate absolvió por unanimidad al docente al considerar que la acusación no había logrado acreditar los hechos.
El flyer con la convocatoria por el caso Trigatti. Foto: Gentileza
Sin embargo, esa decisión fue revertida en instancias posteriores, sin que se celebrara un nuevo juicio ni se produjera prueba directa adicional. Esa modificación en la valoración probatoria es, precisamente, uno de los ejes que los firmantes de la carta ponen bajo la lupa.
Las irregularidades señaladas
En la sentencia absolutoria quedaron consignadas observaciones críticas sobre la investigación. Entre ellas, la pérdida de grabaciones consideradas relevantes, entrevistas reiteradas a niñas en plazos breves —en contraposición a recomendaciones técnicas—, demoras en la realización de Cámara Gesell y deficiencias en la preservación de pruebas.
También se mencionó la incorporación a la acusación de una menor que, según se acreditó en el debate, nunca había sido alumna del imputado.
Para quienes impulsan la concentración, esos puntos no son interpretaciones posteriores sino datos que figuran en el propio fallo original.
La carta: garantías y límites al poder punitivo
En la carta abierta dirigida a los ministros del máximo tribunal, los firmantes expresan:
“Quienes firmamos esta carta, ciudadanos que creemos en la democracia y en el valor de los derechos y garantías que consagran la Constitución Nacional y la de la Provincia de Santa Fe, nos dirigimos a ustedes con respeto, conscientes de la responsabilidad que implica decidir cuando están en juego la libertad, el honor y el futuro de una persona.”
Fernanda Deluca (esposa de Trigatti) encabezó una protesta en la costanera santafesina. Foto: archivo El Litoral
Y agregan: “El tribunal que tuvo contacto directo con la prueba —que escuchó a más de cien testigos y realizó una inspección del lugar de los hechos— absolvió por unanimidad a Trigatti, al considerar que no se habían acreditado los hechos atribuidos.”
Más adelante, el documento advierte: “En una sociedad democrática, la fortaleza de la justicia no se mide por la cantidad de condenas, sino por la solidez de sus garantías. Lo que se decide después de escuchar la prueba en un juicio oral no debería modificarse sin fundamentos verdaderamente excepcionales. La presión externa —sea mediática o institucional— no puede sustituir la prueba.”
El texto concluye con una definición que resume el espíritu del reclamo: “No pedimos indulgencia. No pedimos privilegios. Pedimos que se revise si las garantías fueron plenamente respetadas. Porque cuando las garantías se debilitan en un caso, el precedente alcanza a todos.”