Hallan 600 litros de ketamina valuada US$1,5 millones ocultos en un camión en Caballito

Un procedimiento de rutina en el corazón del barrio porteño de Caballito derivó este sábado en un secuestro de estupefacientes sin precedentes recientes por su volumen y valor de mercado. Efectivos de la Policía de la Ciudad detectaron un cargamento de 600 litros de ketamina líquida que eran transportados en un camión de gran porte, ocultos en un depósito de combustible modificado.
El operativo tuvo lugar en la avenida Juan Bautista Alberdi al 500. Allí, agentes de la Brigada N° 8 de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur observaron un camión con patente paraguaya estacionado en doble fila, lo que despertó las primeras sospechas. Al identificar al chofer, un hombre de 30 años, los uniformados notaron una actitud "evasiva y nerviosa", lo que motivó una requisa más profunda del vehículo.
El ingenio al servicio del delito
La pericia de los investigadores permitió descubrir la anomalía en el sistema de carga de combustible. El camión contaba con dos tanques; sin embargo, uno de ellos no estaba conectado a la bomba de inyección. Al abrirlo, el personal policial no encontró gasoil, sino un líquido transparente de fuerte olor químico.
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'Logramos detectar dos tanques de combustible. Uno de ellos tenía gasoil, el otro tenía un líquido transparente que no estaba conectado a la bomba de combustible', explicó en diálogo con este medio el comisario José Vera, a cargo del despliegue. Tras la intervención de la Policía Científica y la Fiscalía Oeste, las pruebas de campo confirmaron que se trataba de ketamina.
Un mercado de alto valor
La ketamina es un potente anestésico de uso veterinario y humano que, en el mercado ilegal, es altamente demandado para ser transformado en polvo y consumido en entornos de fiestas electrónicas. 'La ketamina pasa por un proceso en el que se solidifica para consumirla. Se utiliza mucho en fiestas electrónicas', detalló Vera, quien además calificó el hallazgo como "histórico" debido a que la carga está valuada en aproximadamente 1,5 millones de dólares.
Según pudieron reconstruir los investigadores a partir de la hoja de ruta del vehículo, el camión había ingresado al país el pasado miércoles a través del paso fronterizo de Clorinda, en la provincia de Formosa. Se investiga ahora si el destino final era el Gran Buenos Aires o si existían conexiones para su distribución en otros puntos del país, incluyendo la hidrovía.
Situación procesal
El conductor, cuya identidad se mantiene bajo reserva por disposición judicial, quedó detenido de inmediato y a disposición de la Justicia Federal. Por su parte, el camión y la totalidad de la sustancia líquida fueron secuestrados para las peritaciones correspondientes.
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