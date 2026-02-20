Explotó un camión con gas licuado en una autopista de Chile: el fuego alcanzó decenas de autos y dejó al menos cuatro muertos

Un camión que transportaba gas licuado volcó, liberó una nube inflamable y terminó explotando en medio de una autopista en Santiago, en un siniestro que dejó una escena de destrucción y un fuerte operativo de emergencia.
El grave siniestro ocurrió en el área metropolitana de Santiago, en el sector de Renca. El balance oficial informó 4 muertos, 17 heridos -cinco en estado crítico- y daños en numerosos vehículos.
El hecho ocurrió este jueves en la comuna de Renca, en un punto clave de tránsito de la capital chilena, y la columna de humo pudo verse desde distintos sectores.
De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de carga perdió el control, impactó contra una barrera de contención y volcó, lo que provocó la fuga del combustible y el inicio del incendio.
El balance consolidado informado por las autoridades elevó la cifra a cuatro víctimas fatales y 17 heridos de distinta consideración, con varios traslados a centros de salud por quemaduras y traumatismos.
Entre los heridos, se indicó que cinco permanecían en riesgo vital, en un contexto en el que los equipos de emergencia priorizaron la asistencia médica y el control del fuego para evitar nuevos focos.
La dinámica del episodio también derivó en un choque en cadena: la explosión y la expansión del incendio alcanzaron a vehículos que circulaban por la autopista y a otros que estaban en predios cercanos.
La fiscal Macarena Cañas señaló que una de las hipótesis apunta a un posible exceso de velocidad, en la medida en que el camión habría perdido estabilidad antes de la colisión y el vuelco.
Según reconstrucciones oficiales, el fuego se propagó en un radio aproximado de 150 a 200 metros y el estallido dañó o consumió decenas de autos, además de afectar estructuras linderas.
En la traza principal se reportaron vehículos alcanzados por las llamas, y el impacto también llegó a un área de acopio/remate donde se registró el mayor volumen de unidades quemadas.
Los equipos de bomberos trabajaron con un perímetro de seguridad cercano a los 200 metros y enfocaron las tareas en “enfriar” el cilindro del camión para impedir una inflamación generalizada.
Desde el operativo se advirtió, además, por el riesgo latente de una nueva detonación debido a que parte de la carga seguía en el estanque, con llamas saliendo por una fisura y un sistema de alivio activado.
La empresa Gasco confirmó que el conductor del camión —su trabajador— murió en el siniestro, y aseguró que sus equipos acudieron para colaborar y aportar antecedentes a las autoridades.
Mientras continúan las pericias, la investigación quedó en manos de la fiscalía y de unidades especializadas para establecer responsabilidades y la secuencia exacta del vuelco, el escape de gas y la explosión.