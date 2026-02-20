Impactante accidente

Explotó un camión con gas licuado en una autopista de Chile: el fuego alcanzó decenas de autos y dejó al menos cuatro muertos

El grave siniestro ocurrió en el área metropolitana de Santiago, en el sector de Renca. El balance oficial informó 4 muertos, 17 heridos -cinco en estado crítico- y daños en numerosos vehículos.