#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Impactante accidente

Explotó un camión con gas licuado en una autopista de Chile: el fuego alcanzó decenas de autos y dejó al menos cuatro muertos

El grave siniestro ocurrió en el área metropolitana de Santiago, en el sector de Renca. El balance oficial informó 4 muertos, 17 heridos -cinco en estado crítico- y daños en numerosos vehículos.

Bomberos trabajaron con perímetro de seguridad y enfriamiento del estanque para evitar una nueva explosión por gas remanente.Bomberos trabajaron con perímetro de seguridad y enfriamiento del estanque para evitar una nueva explosión por gas remanente.
Seguinos en
Por: 

Un camión que transportaba gas licuado volcó, liberó una nube inflamable y terminó explotando en medio de una autopista en Santiago, en un siniestro que dejó una escena de destrucción y un fuerte operativo de emergencia.

El hecho ocurrió este jueves en la comuna de Renca, en un punto clave de tránsito de la capital chilena, y la columna de humo pudo verse desde distintos sectores.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de carga perdió el control, impactó contra una barrera de contención y volcó, lo que provocó la fuga del combustible y el inicio del incendio.

El balance consolidado informado por las autoridades elevó la cifra a cuatro víctimas fatales y 17 heridos de distinta consideración, con varios traslados a centros de salud por quemaduras y traumatismos.

Entre los heridos, se indicó que cinco permanecían en riesgo vital, en un contexto en el que los equipos de emergencia priorizaron la asistencia médica y el control del fuego para evitar nuevos focos.

Bomberos trabajaron con perímetro de seguridad y enfriamiento del estanque para evitar una nueva explosión por gas remanente.Bomberos trabajaron con perímetro de seguridad y enfriamiento del estanque para evitar una nueva explosión por gas remanente.

La dinámica del episodio también derivó en un choque en cadena: la explosión y la expansión del incendio alcanzaron a vehículos que circulaban por la autopista y a otros que estaban en predios cercanos.

La fiscal Macarena Cañas señaló que una de las hipótesis apunta a un posible exceso de velocidad, en la medida en que el camión habría perdido estabilidad antes de la colisión y el vuelco.

Según reconstrucciones oficiales, el fuego se propagó en un radio aproximado de 150 a 200 metros y el estallido dañó o consumió decenas de autos, además de afectar estructuras linderas.

Columna de humo y fuego en plena autopista: el siniestro ocurrió en el sector de Renca y fue visible desde distintos puntos de la capital.Columna de humo y fuego en plena autopista: el siniestro ocurrió en el sector de Renca y fue visible desde distintos puntos de la capital.

En la traza principal se reportaron vehículos alcanzados por las llamas, y el impacto también llegó a un área de acopio/remate donde se registró el mayor volumen de unidades quemadas.

Los equipos de bomberos trabajaron con un perímetro de seguridad cercano a los 200 metros y enfocaron las tareas en “enfriar” el cilindro del camión para impedir una inflamación generalizada.

Desde el operativo se advirtió, además, por el riesgo latente de una nueva detonación debido a que parte de la carga seguía en el estanque, con llamas saliendo por una fisura y un sistema de alivio activado.

Mirá tambiénIntentó cruzar a Chile 18 restos fósiles ocultos en el baúl y fue detenido

La empresa Gasco confirmó que el conductor del camión —su trabajador— murió en el siniestro, y aseguró que sus equipos acudieron para colaborar y aportar antecedentes a las autoridades.

Mientras continúan las pericias, la investigación quedó en manos de la fiscalía y de unidades especializadas para establecer responsabilidades y la secuencia exacta del vuelco, el escape de gas y la explosión.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Chile

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro