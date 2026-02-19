#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Protocolo sanitario

Chile cerró el Paso Cristo Redentor por riesgo de dengue

Se decidió suspender temporariamente el tránsito en el cruce fronterizo más importante con Argentina para aplicar medidas de control tras detectar un mosquito transmisor de enfermedades virales.

El cruce fronterizo permane cerrado mientras se realizaban tareas de desinfección.El cruce fronterizo permane cerrado mientras se realizaban tareas de desinfección.
Seguinos en
Por: 

El Gobierno de Chile anunció que a partir de este jueves se implementará el cierre preventivo del Paso Internacional Los Libertadores, el principal cruce fronterizo con Argentina. La medida responde a la detección de un ejemplar sospechoso del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, lo que activó un protocolo sanitario especial.

La decisión fue confirmada por autoridades chilenas este miércoles y se aplicará de manera transitoria mientras se realizan tareas de control y desinfección en la zona.

Mirá tambiénDejó una cámara en la selva patagónica chilena y las imágenes le mostraron una escena inesperada

Horarios y motivos del cierre

El paso, también conocido como Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Santiago de Chile con Mendoza atravesando la cordillera de los Andes, permanecerá cerrado desde el jueves a las 10:00 hasta el viernes a las 12:00.

El paso internacional Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, quedó cerrado esta mañanaVehículos permanecen detenidos en el paso fronterizo durante el cierre.

Según informó la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, la interrupción del tránsito se acordó entre las coordinaciones sanitarias de ambos países. El objetivo es permitir la aplicación de productos químicos tras el hallazgo de un mosquito adulto con características compatibles con el Aedes aegypti.

Alerta sanitaria

El Ministerio de Salud de Chile mantiene vigente una alerta sanitaria desde fines de enero, luego de que se detectara la presencia del mosquito en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la capital chilena.

El operativo busca evitar la posible transmisión de dengue y otras enfermedades.El operativo busca evitar la posible transmisión de dengue y otras enfermedades.

El dengue es una enfermedad viral que puede manifestarse con síntomas leves, pero también evolucionar hacia cuadros graves. Además, el Aedes aegypti es transmisor de otras patologías como la fiebre amarilla y el chikungunya, lo que refuerza la importancia de las medidas preventivas adoptadas.

Refuerzo de la vigilancia epidemiológica

La estrategia sanitaria impulsada por las autoridades chilenas se extiende desde la región de Arica y Parinacota hasta Los Ríos, con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica.

Hasta el momento, no se registran casos de transmisión local de dengue, zika, chikungunya ni fiebre amarilla en el territorio continental chileno. Sin embargo, las autoridades remarcaron que el cierre del paso fronterizo busca anticiparse a un posible escenario de riesgo y evitar la propagación del mosquito.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Chile
Dengue
Salud
Mendoza

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro