Chile cerró el Paso Cristo Redentor por riesgo de dengue

El Gobierno de Chile anunció que a partir de este jueves se implementará el cierre preventivo del Paso Internacional Los Libertadores, el principal cruce fronterizo con Argentina. La medida responde a la detección de un ejemplar sospechoso del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, lo que activó un protocolo sanitario especial.
La decisión fue confirmada por autoridades chilenas este miércoles y se aplicará de manera transitoria mientras se realizan tareas de control y desinfección en la zona.
El paso, también conocido como Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Santiago de Chile con Mendoza atravesando la cordillera de los Andes, permanecerá cerrado desde el jueves a las 10:00 hasta el viernes a las 12:00.
Vehículos permanecen detenidos en el paso fronterizo durante el cierre.
Según informó la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, la interrupción del tránsito se acordó entre las coordinaciones sanitarias de ambos países. El objetivo es permitir la aplicación de productos químicos tras el hallazgo de un mosquito adulto con características compatibles con el Aedes aegypti.
Alertasanitaria
El Ministerio de Salud de Chile mantiene vigente una alerta sanitaria desde fines de enero, luego de que se detectara la presencia del mosquito en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la capital chilena.
El operativo busca evitar la posible transmisión de dengue y otras enfermedades.
El dengue es una enfermedad viral que puede manifestarse con síntomas leves, pero también evolucionar hacia cuadros graves. Además, el Aedes aegypti es transmisor de otras patologías como la fiebre amarilla y el chikungunya, lo que refuerza la importancia de las medidas preventivas adoptadas.
Refuerzo de la vigilancia epidemiológica
La estrategia sanitaria impulsada por las autoridades chilenas se extiende desde la región de Arica y Parinacota hasta Los Ríos, con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica y entomológica.
Hasta el momento, no se registran casos de transmisión local de dengue, zika, chikungunya ni fiebre amarilla en el territorio continental chileno. Sin embargo, las autoridades remarcaron que el cierre del paso fronterizo busca anticiparse a un posible escenario de riesgo y evitar la propagación del mosquito.