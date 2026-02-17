Dejó una cámara en la selva patagónica chilena y las imágenes le mostraron una escena inesperada
Un fotógrafo instaló una cámara analógica en plena selva del sur de Chile y semanas después, descubrió imágenes sorprendentes de la fauna nativa. El hallazgo se volvió viral y reavivó el interés por la vida silvestre patagónica.
El valor de las imágenes radicó en la autenticidad de las situaciones retratadas. Créditos: The Dodo
Una experiencia en plena naturaleza terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Un fotógrafo aficionado decidió dejar una cámara analógica encendida en medio de la selva patagónica de Chiley, tiempo después, se encontró con imágenes inesperadas de animales en su hábitat natural.
El resultado no solo lo sorprendió a él, sino que también captó la atención de miles de usuarios en redes sociales.
La iniciativa surgió como una forma de experimentar con la fotografía de naturaleza Créditos: The Dodo
Una apuesta por la fotografía analógica
La iniciativa surgió como una forma de experimentar con la fotografía de naturaleza desde una perspectiva distinta. En lugar de utilizar dispositivos digitales con monitoreo en tiempo real, el protagonista optó por una cámara analógica, que dejó estratégicamente ubicada entre la vegetación.
El escenario elegido fue la selva patagónica chilena, una región caracterizada por su exuberante vegetación, lluvias frecuentes y gran biodiversidad. Allí conviven especies emblemáticas del sur andino, muchas de ellas difíciles de observar a simple vista.
La cámara permaneció durante varios días en el mismo punto, expuesta a las condiciones climáticas del lugar. Sin acceso inmediato al resultado de las tomas, el fotógrafo debió esperar hasta recuperar el equipo y llevar el rollo a revelar para conocer qué había quedado registrado.
Las capturas mostraron escenas espontáneas Créditos: The Dodo
Esa espera fue parte esencial de la experiencia: la incertidumbre sobre si algún animal habría
Fauna en su estado más natural
Al recibir las fotografías el autor descubrió que distintos animales habían transitado frente a la cámara. Entre las imágenes aparecieron especies autóctonas desplazándose con total naturalidad, sin la presencia humana que suele alterar sus comportamientos.
Las capturas mostraron escenas espontáneas: recorridos nocturnos, momentos de exploración y la interacción con el entorno selvático. El valor de las imágenes radicó no sólo en la presencia de la fauna, sino también en la autenticidad de las situaciones retratadas.
La difusión de las fotos en redes sociales generó una rápida reacción. Usuarios destacaron tanto la belleza del paisaje patagónico como la creatividad del experimento. También surgieron comentarios sobre la importancia de preservar estos ecosistemas, que albergan especies sensibles a la intervención humana.
Especialistas en vida silvestre suelen remarcar que este tipo de registros contribuyen a visibilizar la biodiversidad y a fomentar el respeto por los ambientes naturales. Aunque en este caso no se trató de un estudio científico formal, la experiencia permitió observar comportamientos animales en ausencia de personas.