Naturaleza

Dejó una cámara en la selva patagónica chilena y las imágenes le mostraron una escena inesperada

Un fotógrafo instaló una cámara analógica en plena selva del sur de Chile y semanas después, descubrió imágenes sorprendentes de la fauna nativa. El hallazgo se volvió viral y reavivó el interés por la vida silvestre patagónica.