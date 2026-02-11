El FBI reveló imágenes del secuestro de Nancy Guthrie, madre de una reconocida conductora

El FBI dio a conocer un avance crucial en la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, la mujer de 84 años que fue vista por última vez en su casa de Tucson, Arizona, Estados Unidos el pasado 31 de enero. Por primera vez desde que se inició la búsqueda, las autoridades difundieron imágenes de vigilancia que muestran a una persona enmascarada en el porche de la vivienda la noche en que la mujer desapareció, un paso que podría resultar determinante para el esclarecimiento del caso.
Los videos, de menos de un minuto en total, fueron extraídos de sistemas administrativos luego de varios días de trabajo técnico para recuperar archivos que inicialmente se creían perdidos o dañados. En las imágenes se observa a una persona con pasamontañas, mochila y una funda de pistola, que se acerca a la puerta principal y intenta manipular o cubrir la cámara del timbre con una mano enguantada y una planta arrancada del jardín. En otro momento, se la ve sosteniendo una linterna con la boca mientras evita mirar directamente al lente.
El FBI busca al enmascarado
Según explicó el director del FBI, Kash Patel, el individuo parece estar armado y actúa con conocimiento del sistema de vigilancia, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un secuestro planificado. Aunque el material no muestra qué ocurrió con Nancy Guthrie ni confirma su paradero actual, representa la primera evidencia visual concreta de la presencia de un extraño en su domicilio la noche de la desaparición.
Especialistas consultados señalaron que, incluso con el rostro cubierto, las imágenes pueden resultar decisivas. La exagente del FBI Katherine Schweit explicó que detalles como la complexión física, la forma de caminar o ciertos gestos pueden ser reconocidos por personas del entorno del sospechoso. “Esto va a hacer que el teléfono suene con muchas pistas”, sostuvo.
Las autoridades del condado de Pima sostienen desde hace más de una semana que Nancy Guthrie fue secuestrada contra su voluntad. Pruebas de ADN confirmaron que la sangre encontrada en el porche pertenece a ella, un dato que incrementó la gravedad del caso. Además, la mujer padece problemas de movilidad, hipertensión y afecciones cardíacas, y necesita medicación diaria, lo que aumenta la preocupación por su estado de salud.
Hasta el momento, el FBI no identificó a ningún sospechoso ni confirmó contactos directos entre la familia y los presuntos secuestradores. Tampoco está claro si las notas de rescate que circularon, con plazos que ya vencieron, son auténticas o parte de una maniobra para desviar la investigación.
Investigadores registran el área cerca de la casa de Nancy Guthrie en Catalina Foothills después de que Guthrie, la madre de 84 años de la periodista y presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie, fuera reportada como desaparecida hace nueve días, en Tucson, Arizona, EE. UU. Foto: REUTERS / Rebecca Noble.
Uno de los principales obstáculos iniciales fue la falta de imágenes: la cámara del timbre se desconectó en la madrugada del 1 de febrero y, aunque el sistema registró movimiento, la familia no contaba con una suscripción activa que permitiera recuperar los videos. Recién ahora, tras un análisis más profundo de los sistemas, se logró rescatar el material difundido.
El pedido de la familia
La difusión del video estuvo acompañada por un nuevo llamado público de Savannah Guthrie, reconocida presentadora del programa Today de NBC, quien compartió las imágenes en redes sociales y pidió colaboración ciudadana. “Creemos que sigue viva”, escribió, junto con los números de contacto del FBI y de la oficina del sheriff. En pocos minutos, la publicación recibió miles de comentarios y fue replicada a nivel nacional.
En los últimos días, Savannah y sus hermanos difundieron varios mensajes dirigidos tanto al público como a los presuntos secuestradores. En uno de los videos más conmovedores, grabado antes del vencimiento de un supuesto plazo de rescate, la periodista habló directamente a cámara: “Estamos en un momento de desesperación. Necesitamos su ayuda”.
En otro mensaje, la familia pidió una prueba de vida antes de cualquier negociación. “Por favor, contáctenos”, imploraron. “Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar”.